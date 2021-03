Potrivit prognozei meteo emise duminica, 21 martie, in intervalul 21 martie, ora 23.00 - 23 martie, ora 10.00, precipitatiile vor fi moderate cantitativ, local cu intensificari ale vantului, iar vremea va fi deosebit de rece."In intervalul mentionat, aria precipitatiilor moderate cantitativ (15...20 l/mp) va cuprinde treptat sudul si sudestul tarii, unde vor fi ploi, lapovita, dar si perioade cu ninsoare. In Carpatii Meridionali si de Curbura va ninge si se va depune strat nou de zapada peste cel foarte consistent depus anterior.Precipitatii, slabe cantitativ, predominant sub forma de ninsoare se vor semnala pe arii restranse si in Transilvania si in restul zonei montane.Vantul va prezenta intensificari locale si temporare in special in Dobrogea si in Muntenia, precum si la munte, cu viteze in general de 40...50 km/h.Vremea va fi deosebit de rece in cea mai mare parte a tarii, iar pe parcursul zilei de luni in regiunile sudice si sud-estice valorile termice vor fi cu 10 grade mai scazute fata de mediile climatologice ale perioadei.Pana vineri, 26 martie, vremea se va mentine deosebit de rece, cu temperaturi preponderentnegative pe timpul noptilor si diminetilor. Pe parcursul zilelor de marti, 23 martie, si miercuri, 24 martie, vantul va prezenta intensificari sustinute in jumatatea estica si la munte, asociate temporar cu ninsori slabe, spulberand zapada", se arata in raportul Administratiei Nationale de Meteorologie.