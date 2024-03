Prognoza meteo pe doua saptamani: Vin ploile si temperaturile scad simtitor. Cum va fi vremea la inceput de august

Dupa mai multe zile caniculare, temperaturile incep in sfarsit sa scada. Urmeaza o saptamana cu temperaturi care doar pe alocuri vor depasi 30 de grade Celsius. Va ploua insa, iar vremea va fi instabila pana la sfarsitul acestei luni.

Luna august vine insa cu o noua incalzire, iar in unele regiuni temperaturile vor redeveni caniculare.

In Banat, incepand de marti si pana la sfarsitul saptamanii, temperaturile vor fi mai mici decat pana acum. ANM anunta o maxima de 25 - 28 de grade.

In a doua saptamana, se incalzeste insa si temperaturile vor fi din nou caniculare.

Ploi mai importante cantitativ vor fi marti, 25 iulie, insa instabilitatea atmosferica va fi prezenta intreaga saptamana.

Si in Crisana temperaturile scad incepand de marti si vor ramane placute in prima saptamana de prognoza, cu maxime de 24 - 28 de grade.

Saptamana viitoare, se incalzeste si aici, astfel ca luna august va incepe cu temperaturi caniculare.

In ceea ce priveste ploile, acestea sunt asteptate mai ales marti. Fenomene de instabilitate atmosferica vor fi posibile pe tot parcursul primei saptamani.

Maximele nu vor depasi, saptamana aceasta 23 - 27 de grade in Transilvania, semnificativ mai scazute decat pana acum.

Saptamana viitoare se incalzeste si aici, temperaturile situandu-se, ziua, in jurul a 30 de grade Celsius.

Ploi, dar si alte fenomene de instabilitate atmosferica sunt asteptate in prima saptamana. Precipitatii importante din punct de vedere cantitativ vor cadea marti, 25 iulie.

Ads

In Maramures, maximele nu vor depasi 23 - 26 de grade saptamana aceasta. Saptamana viitoare se va incalzi, temperaturile urmand sa urce pana la 30 de grade Celsius.

Si aici va ploua in 25 iulie, insa vremea va fi instabila intreaga saptamana.

In Moldova, va fi cald (29 - 31 de grade ziua) pana pe 27 iulie. De joi se racoreste, maximele urmand sa fie cuprinse intre 24 - 28 de grade.

Luna august vine cu temperaturi mai mari.

In ceea ce priveste ploile, acestea vor fi mai importante cantitativ in zilele de 26 si 27 iulie. In perioada 24 - 29 iulie fenomenele de instabilitate atmosferica vor fi relativ frecvente.

In Dobrogea, va fi cald in urmatoarele zile, cu temperaturi de 29 - 31 de grade. Se racoreste din 27 iulie, urmand ca ziua temperaturile sa nu mai urce peste 26 - 28 de grade.

Saptamana viitoare, temperaturile vor urca de la o zi la alta, vremea redevenind calduroasa.

Probabilitatea pentru ploi frecvente, in general moderate cantitativ, va fi mai ridicata in jurul datei de 27 iulie, insa si in celelalte zile ale primei saptamani.

Ads

In Muntenia va fi cald pana in 27 iulie, cu temperaturi medii de 29 - 31 de grade, ziua. Apoi, se racoreste si aici, astfel incat catre sfarsitul lunii maximele nu vor mai depasi 26 - 29 de grade.

Luna august incepe cu vreme calduroasa, posibil caniculara.

Pana pe 29 iulie vor fi manifestari de instabilitate atmosferica cu caracter local, iar in jurul datei de 27 iulie ploile vor fi pe arii extinse si insemnate cantitativ.

In Oltenia, temperaturile incep sa scada treptat inca de marti, astfel ca la mijlocul saptamanii temperaturile vor fi de 27 - 28 de grade. Apoi, se incalzeste si aici, inceputul de august fiind unul canicular.

Probabilitatea pentru ploi frecvente si insemnate cantitativ va fi mai ridicata in jurul datei de 25 iulie. Si in celelalte zile ale primei saptamani vremea va fi instabila.

La munte, vremea se racoreste de la o zi la alta inca de marti. In a doua parte a saptamanii vor fi temperaturi maxime de 14 - 18 grade Celsius.

Inceputul de august vine cu temperaturi de 19 - 22 de grade, in medie.

In perioada 24 - 29 iulie, probabilitatea pentru averse se va mentine ridicata in toate masivele si vor fi intervale in care ploile vor fi insemnate cantitativ.

Ads