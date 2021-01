Cum va fi vremea in Romania pana la finalul lunii ianuarie. Prognoza meteorologilor

Ce se intampla cu precipitatiile

Cum va fi vremea in ultima saptamana din ianuarie

In saptamana, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru acest interval, la nivelul intregii tari, dar mai ales in regiunile sudice si sud-estice, conform Agerpres.Vor fi precipitatii in toate regiunile, dar mai ales in cele sud-vestice si in zonele montane aferente.Cu exceptia extremitatii de sud si de sud-est a tarii, unde temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice pentru aceasta perioada, mai ales in zonele montane, in saptamanaCantitatile de precipitatii vor fi usor excedentare, in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in sud-est si la munte.In saptamana, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Vor fi cantitati mai mari de precipitatii in regiunile vestice si nord-vestice, iar in rest cantitatea va fi apropiata de cea normala pentru acest interval.In ultima saptamana a intervalului analizat,, valorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada, in toate regiunile.Cantitatile de precipitatii estimate pentru aceasta saptamana vor fi local excedentare in nord-vestul tarii, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.