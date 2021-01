Prognoza meteo pentru luni: precipitatii slabe in Capitala si temperaturi in scadere

Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari dupa-amiaza si seara, cand la rafala se vor atinge viteze in general de 50...55 km/h. Valorile termice vor fi in scadere fata de intervalul anterior, maxima va fi de 6...7 grade, iar minima de -2...0 grade.Pe de alta parte, Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o atentionare Cod galben de vant puternic valabila pana la ora 19:00 in 35 de judete.