Vremea în România între 1 și 15 septembrie. Cum vor fi ultimele zile de vacanță ale copiilor

Crișana

Maramureș

Dobrogea

Muntenia

Oltenia

Temperaturile minime vor fi mai scăzute în dimineţile de 2 şi 3 septembrie când, mediatregional, se vor înregistra 7...11 grade, iar în rest vor fi apropiate de cele specifice, între 11 şi 14 grade. Pentru a doua săptămână, estimările indică o probabilitate ridicată pentru un regim termic caracterizat de valori peste mediile multianuale ale lunii septembrie.Ploile vor fi mai frecvente în jurul datei de 1 septembrie şi temporar în perioada 6 - 9septembrie, iar în restul timpului va ploua doar pe spaţii mici şi în general slab.O vreme răcoroasă va caracteriza intervalul 31 august - 3 septembrie, când în medie vorfi temperaturi maxime de 19...22 de grade şi minime de 7...12 grade, iar în rest vor fi valori normale pentru această perioadă din an, respectiv 22...25 grade ziua şi 11...13 grade noaptea, mediat regional.Pentru săptămâna 6-12 septembrie este estimată o probabilitate mai mare pentru un regim termic apropiat şi chiar mai ridicat decât cel climatologic specific primei jumătăţi a lunii septembrie, cu maxime de 23...25 de grade şi minime de 11...14 grade.Va ploua pe arii mai extinse în intervalul 31 august - 1 septembrie şi, posibil, după datade 7 septembrie. În celelalte zile ale intervalului de referinţă probabilitatea de ploaie va fi mai redusă.Vremea va fi relativ rece în perioada 1 - 4 septembrie, când media regională a maximelortermice va fi de 18...21 de grade, iar a minimelor de 7...10 grade, cu valori chiar mai mici în depresiuni.În restul intervalului, mai ales în orele amiezilor, temperaturile vor fi apropiate şilocal uşor mai ridicate decât cele climatologic specifice, respectiv 21...25 de grade cele maxime şi 8....14 grade cele minime.În perioada 31 august - 1 septembrie va ploua pe arii relativ extinse, în general moderatcantitativ, iar probabilitatea de ploaie va creşte din nou după data de 6 septembrie.În perioada 31 august - 3 septembrie vremea va fi mai rece decât ar fi normal, astfel că,în medie, vor fi maxime termice de 18...20 de grade şi minime de 7...10 grade. În restulintervalului, temperaturile vor fi apropiate de cele climatologic specifice la începutul lunii septembrie, iar în cea de-a doua săptămână posibil chiar mai ridicate decât acestea, respectiv 22...25 de grade ziua şi 11...13 grade noaptea.Va ploua pe arii extinse, în general moderat cantitativ, în intervalul 31 august - 2septembrie şi din nou între 7 şi 9 septembrie, iar în celelalte zile ale intervalului de referinţă probabilitatea de ploaie va fi mai redusă.În perioada 1 - 4 septembrie şi în jurul datei de 7 septembrie vremea va fi răcoroasă,astfel că, în medie, valorile diurne vor fi de 17...20 de grade, iar cele nocturne de 8...12 grade.În celelalte zile ale intervalului de prognoză temperaturile vor fi în jurul mediilor multianuale specifice, iar în sudul regiunii chiar mai ridicate decât cele normale, astfel că, mediat regional, vor fi maxime de 21...26 de grade şi minime de 11...14 grade.În jurul datei de 1 septembrie va ploua pe arii relativ extinse, iar în restul timpului ploilocale se vor semnala cu probabilitate mai mare în nordul regiunii şi cu precădere după data de 6 septembrie. Vremea va fi caldă în zilele de 31 august şi 1 septembrie, cu temperaturi maxime de26...28 de grade şi minime de 15...19 grade, iar o răcorire se va resimţi în perioada 2 – 4septembrie, când ziua vor fi 21...23 de grade, iar noaptea 11...16 grade. Ulterior, temperaturile vor fi în creştere uşoară, caracterizând în general un regim termic peste cel normal pentru prima jumătate a lunii septembrie.Regimul pluviometric va fi deficitar, ploi în general slabe fiind posibile doar pe suprafeţemici în după-amiaza zilei de 1 septembrie şi posibil în perioada 6- 7 septembrie.În perioada 2-3 septembrie, cu precădere în nordul regiunii, va fi o vreme mai răcoroasă,cu valori ale temperaturii aerului de 20...24 de grade ziua şi 7...13 grade noaptea, mediatregional. În restul intervalului de referinţă va predomina un regim termic apropiat de cel specific perioadei din an, dar vor fi şi zile cu vreme caldă, fiind estimate maxime de 24...28 de grade şi minime de 13...17 grade.Regimul pluviometric va fi în general deficitar, ploi de scurtă durată fiind pe arii restrânse, mai ales la deal, în jurul datei de 1 septembrie şi posibil în perioada 6 - 8 septembrie.În majoritatea zilelor din intervalul de referinţă, vremea va fi caldă, cu valori termice peste mediile multianuale, astfel că, în medie, vor fi maxime de 25...28 de grade şi minime de 12...16 grade. Mai răcoare va fi în perioada 2-3 septembrie, dar cu temperaturi apropiate de mediile multianuale, respectiv 22...24 grade ziua şi 9...13 grade noaptea.Va ploua pe arii restrânse, în zona deluroasă, în jurul datei de 1 septembrie şi posibil înperioada 6 - 7 septembrie, dar în ansamblu regimul pluviometric va fi deficitar pe tot pacursul intervalului de referinţă.Vremea va fi uşor mai rece decât normal în perioada 1-3 septembrie, când vor fi, în medie,temperaturi maxime de 6...16 grade şi minime de 3...8 grade, cu valori negative la peste 1700m altitudine. În celelalte zile, posibil până spre sfârşitul celor două săptămâni de prognoză, regimul termic va fi apropiat sau chiar peste cel climatologic specific perioadei din an, cu 15...22 de grade ziua şi 7...13 grade noaptea, cu temperaturi mai scăzute la altitudini mari.Aversele vor fi frecvente în perioada 31 august - 2 septembrie (local mai însemnatecantitativ în 1 septembrie), iar probabilitatea de ploaie va fi din nou mai ridicată între 6 şi 8 septembrie. În restul zilelor din interval va ploua pe arii mai restrânse şi în general slab.