Prognoza speciala pentru Capitala: Va fi vreme rece cu ninsori si polei, pana miercuri dimineata

Conform specialistilor, in intervalul 10 ianuarie, ora 10:00 - 11 ianuarie, ora 14:00, cerul va fi noros, iar in cursul noptii de duminica spre luni (10/11 ianuarie) si in prima parte a zilei de luni (11 ianuarie) vor fi precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, in general moderat cantitativ. Se va depune strat de zapada neuniform, cu grosime in general de 8 - 15 cm si posibil peste 15 - 20 cm.Vantul va sufla moderat, temporar cu unele intensificari, cu viteze in general de 35 - 45 km/h. Temperatura maxima va fi de 1 - 2 grade, in timp ce minima se va situa in jurul valorii de 0 grade.De asemenea, in perioada 11 ianuarie, ora 14:00 - 13 ianuarie, ora 10:00, in Capitala, innorarile vor persista si temporar va mai ninge, dar vor fi si intervale cu lapovita si ploaie si conditii de polei. Vantul va sufla slab si moderat (rafale de 30 - 40 km/h).Maxima zilelor se vor situa in jurul a un grad Celsius, iar minime vor oscila intre -2 si zero grade.ANM a emis, duminica, o avertizare Cod galben de ninsori abundente, valabila pana luni dupa-amiaza, in 20 de judete si in Municipiul Bucuresti, precum si o informare de precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, in general moderate cantitativ, si polei, ce vizeaza cea mai mare parte a tarii, pana miercuri dimineata.