Se deschid puncte de prim ajutor pe timp de canicula. Ce recomandari fac medicii pentru aceasta perioada

De aceea, autoritatile din judetul Timis au organizat cinci puncte de prim-ajutor pe timp de canicula, la Timisoara si Lugoj in principalele locuri aglomerate, acestea urmand sa functioneze de joi, in intervalul orar 11.00 - 19.00, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Timis.La Timisoara, astfel de puncte de prim-ajutor vor functiona la: Oficiul Postal nr. 1 - B.dul Revolutiei 1989 nr. 2; Opera Romana Timisoara - Agentia de bilete, - Strada Marasesti, nr. 2; Oficiul Postal nr. 5, Ghiseul nr. 1, pe strada 1 Decembrie nr. 90; Piata Iosefin din Timisoara.La Lugoj, un punct de prim-ajutor va functiona vis-a-vis de Politia Municipiului, Piata Iosif Constantin Dragan.Cele cinci puncte de acordare a primului-ajutor sunt asigurate de personal din cadrul scolilor postliceale de specialitate si Societatii de Cruce Rosie Timis.DSP atentioneaza ca aceste puncte de prim-ajutor nu se substituie controlului medical de specialitate si consultatiilor la cabinetul medicului de familie.Totodata, au fost transmise mai multe recomandari pe timp de canicula - Deplasarile sunt recomandate in primele ore ale diminetii; Evitati aglomeratiile , expunerile la soare, efortul fizic intens intre orele 11:00 - 18:00;- Purtati haine lejere, subtiri, deschise la culoare, palarii si ochelari de soare;- Beti 1,5 - 2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apa, sucuri naturale si ceaiuri caldute;- Mancati fructe si legume sau iaurt;- Evitati bauturile ce contin cofeina sau zahar;- Nu consumati alcool - va deshidrateaza si va transforma intr-o potentiala victima a caniculei;- Nu lasati copiii/animalele de companie singure in autoturism;- Adresati-va medicului de familie la cel mai mic semn de suferinta, manifestat de dumneavoastra sau de copilul dumneavoastra.