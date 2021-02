Romania va fi acoperita de o masa de aer incarcata cu praf saharian. Varful va fi atins in noaptea de 7 spre 8 februarie

"In perioada 6 - 9 februarie, circulatia aerului, preponderent din sector sudic, favorizeaza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana, indeosebi catre sudul, centrul si sudestul Europei, inclusiv deasupra Romaniei. In aceasta perioada, temporar in tarile de la vest si sud-vest de tara noastra, se semnaleaza precipitatii, astfel incat concentratia particulelor de praf care urmeaza a ajunge deasupraRomaniei va fi redusa.Depunerile de praf in tara noastra vor putea fi observate in zonele si intervalele cu ploaie, cel mai probabil in noaptea de duminica spre luni (7/8 februarie) in regiunile vestice, nord-vestice si la munte, iar la inceputul saptamanii viitoare si in restul tarii", se arata in comunicatul ANM