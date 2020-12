Sefa ANM: "Luna decembrie 2020 a fost cea mai calduroasa din ultimii 60 de ani in Romania"

"Luna decembrie din acest an se situeaza pe primul loc ca fiind cea mai calduroasa luna decembrie din 1961 pana in prezent. Temperatura medie a intervalului 1-29 decembrie fiind de 2,7 grade Celsius, cu o abatere pozitiva de 3,5 grade Celsius fata de normalul climatologic al unei luni decembrie in tara noastra", a spus Mateescu.In 1982, luna decembrie a inregistrat o abatere termica de 3,4 grade, iar in 2019 diferenta fata de normal a fost mai mare, in medie, cu 3,1 grade, acestea fiind top 3 cele mai calduroase luni decembrie din 1961 si pana in prezent.De altfel, pe tot parcusul anului 2020 au fost valori medii lunare mai mari decat media pentru fiecare perioada in parte, cu exceptia lunii mai, care a fost putin mai rece decat in mod obisnuit."Cea mai mare diferenta fata de normal a fost inregistrata in februarie, cu o abatere termica pozitiva de 3,9 grade, si iata ca incheiem anul cu o abatere medie de 3,5 grade, care s-ar putea chiar sa mai creasca, avand in vedere temperaturile mari din ultimele doua zile ale anului, mai ridicate cu 10-14 grade Celsius in regiunile sudice si sud-estice ale tarii fata de normalul climatologic al perioadei din calendar", a adaugat reprezentanta ANM Potrivit acesteia, marti au fost 19 grade la Zimnicea, iar la 14 statii s-au inregistrat cele mai ridicate valori ale temperaturilor maxime pentru o zi de 29 decembrie in tara noastra.De asemenea, miercuri dimineata la foarte multe statii meteorologice s-au inregistrat cele mai ridicate minime ale acestor zile de cand se fac masuratori meteorologice in tara noastra.