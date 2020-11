Trafic ingreunat pe drumurile din 19 judete din cauza cetii

"Ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri si, izolat, sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Olt, Valcea, Dolj, Girurgiu, Braila, Ialomita, Calarasi, Gorj, Sibiu, Cluj, Mures, Harghita, Galati, Bacau, Neamt, Vaslui, Iasi, Botosani si Suceava", anunta duminica Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza caSoferii care se deplaseaza in aceste zone sunt sfatuiti sa sporeasca atentia la volan, sa evite manevrele riscante in trafic, sa foloseasca in mod corespunzator luminile din dotarea autovehiculelor si sa mareasca distanta de siguranta intre vehicule