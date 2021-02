Vreme schimbatoare in Bucuresti, in urmatoarele trei zile: averse slabe, burnita si ceata

Cod galben

Conform prognozei de specialitate, pana luni, la ora 8:00, in Bucuresti vremea va fi inchisa, cu burnita si ceata. Vantul va sufla slab si moderat, iar temperatura aerului nu va avea variatii semnificative pe tot parcursul intervalului si va oscila in jurul a 2 - 3 grade Celsius.De asemenea, in intervalul 8 februarie, ora 8:00 - 9 februarie, ora 12:00, vremea se va incalzi semnificativ, astfel incat temperatura maxima va ajunge la 10 - 12 grade Celsius, iar cea minima la 6 - 7 grade Celsius.Cerul va avea innorari si, temporar, vor fi averse slabe si, posibil, descarcari electrice. Vantul va sufla in general moderat, cu intensificari in special in noaptea de luni spre marti, cand vor fi rafale de 45 - 55 km/h.ANM a emis, duminica, un Cod galben de polei , valabil pana luni la ora 20:00 in opt judete din zona Moldovei, respectiv un Cod galben de vant puternic, ce vizeaza 12 judete din Transilvania, Oltenia si Banat, pana luni, la ora 16:00.In acelasi timp, incepand de duminica dimineata, la ora 10:00, si pana marti, la ora 12:00, va fi valabila o informare de ploi moderate cantitativ s i intensificari ale vantului, valabila in majoritatea regiunilor.