Prognoza meteo pentru 10 decembrie 2020. Unde va ninge abundent si se va depune strat consistent de zapada

In Romania, pana la data de 11 decembrie, ora 15.00, este in vigoare un cod galben de ninsori abundente, strat consistent de zapada, intensificari ale vantului si viscol in special la altitudini mari.In Carpatii Meridionali si de Curbura temporar va ninge, mai abundent la altitudini de peste 1400 m si se va depune strat consistent de zapada. Vantul va avea intensificari, iar pe creste va fi tare, cu viteze la rafala de peste 90...100 km/h si va fi viscol ce va determina scaderea vizibilitatii. In sudul Banatului, nordul Olteniei si al Munteniei, precum si in sud-estul Moldovei vor predomina ploile care vor fi insemnate cantitativ, iar cantitatile de apa vor depasi 30...40 l/mp si pe arii restranse 50...70 l/mp.In cursul zilei de astazi, vremea se va incalzi in cea mai mare parte a tarii, dar va fi in general inchisa. Va ploua in sudul estul si centru tarii. La munte se vor semnala preicpitatii mixte, iar izolat se va depunse un strat de zapada si polei.Canitatile de precipitatii vor fi insemnate, cu precadere in regiunile sudice si estice, unde vor depasai local 15 - 20 de litri / mp si izolat 30 l/mp. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare, in special in est, sud-est si la munte. Maximele vor fi cuprinse intre 1 si 15 grade, iar minimele intre 1 si 10 grade. Izolat se vor semnala conditii de ceata.In Capitala cerul va fi mai mult noros si va ploua, iar meteorologii anunta cantitati insemnate de apa. Maximele termice vor urca pana la 10 grade Celsius, iar valorile minime anuntate vor fi de 1-2 grade.La munte se vor semnala preicpitatii mixte, iar izolat se va depunse un strat de zapada. Valorile termice diurne vor creste usor spre medii de 2...3 grade, ce se vor mentine pana in data de 13 decembrie.La malul marii se anunta ce rmai mult noros. Pe toata durata zilei va ploua, meteorologii anuntand cantitati insemnate de precipitatii. Minimele vor fi de 7-8 grade, iar maximele de 14-15 grade Celsius.