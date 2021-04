Ploile acopera toata Romania. Meteorologii avertizeaza ca precipitatiile abundente vor topi stratul gros de zapada la munte

Avertizarea este valabila in intervalul 1 aprilie, ora 21.00 - 2 aprilie, ora 21.00."In intervalul mentionat, vor fi ploi mai ales sub forma de aversa, insotite si de descarcari electrice, in noaptea de joi spre vineri (01/02 aprilie) si in prima parte a zilei de vineri (02 aprilie) in Maramures, Crisana, cea mai mare parte a Transilvaniei si local in Banat si in Moldova, iar in cursul dupa-amiezii zilei de vineri (02 aprilie), in special in regiunile sud-estice. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi pearii restranse 15...25 l/mp, favorizand topirea partiala a stratului de zapada din zona montana.Izolat se va semnala grindina. Vantul va avea intensificari in majoritatea regiunilor, mai ales in cursul zilei de vineri (02 aprilie), local si temporar, cu viteze in general de 45...55 km/h, iar in zona inalta a Carpatilor Meridionali, cu peste 70...80 km/h", se arata in comunicatul ANM.Meteorologii mai arata ca vremea se va raci accentuat in urmatoarele zile, devenind deosebit de rece la sfarsitul saptamanii in cea mai mare parte a tarii. "Temporar, vor mai fi precipitatii - ploi in zonele joase de relief si mai ales ninsori in zonele montane si submontane", mai arata comunicatul ANM.