Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Zonele in care sunt astepate ploi de 1 iunie

In prima saptamana a intervalului de prognoza, zilele caracterizate de o vreme calda sau apropiata de normalul termic al ultimei decade a lunii mai (cu temperaturi maxime de 24...27 de grade, in medie) vor alterna cu perioade racoroase, cand la amiaza valorile vor fi de 18...22 de grade; se vor inregistra minime termice de 10...13 grade, mai scazute in ultimele nopti din luna mai. Cea de-a doua saptamana va debuta cu un regim termic usor sub cel climatologic specific, cu valori diurne, mediat regional, de 20...23 de grade, ulterior fiind estimata o incalzire a vremii. Din noaptea de 25/26 mai si pana in 30 mai, vor fi perioade in care fenomenele asociate instabilitatii atmosferice se vor semnala pe arii extinse si local se pot inregistra cantitati de apa mai insemnate. Proabilitatea de ploaie va fi ridicata si in intervalul 1-3 iunie.Pana spre finalul primei saptamani de prognoza, vor fi alternante intre zile calde sau caracterizate de o vreme apropiata de normal (cu medii ale temperaturilor maxime de 24...27 de grade) cu perioade racoroase, cand la amiaza se vor inregistra valori de 18...21 de grade; minimele termice se vor situa intre 11 si 14 grade. Vremea usor mai rece decat normal se va mentine in intervalul 30 mai - 2 iunie, cu valori diurne, mediat regional, de 20...22 de grade si nocturne de 8...11 grade, ulterior fiind de asteptat o incalzire treptata. In intervalul 28-30 mai, vor fi perioade in care fenomenele asociate instabilitatii atmosferice se vor semnala pe arii relativ extinse si local se pot inregistra cantitati de apa mai insemnate. Proabilitatea de ploaie va fi ridicata si intre 1 si 3 iunie.In prima parte a intervalului de prognoza, vor fi alternante intre zile calde sau caracterizate de o vreme apropiata de normal (cu medii ale temperaturilor maxime de 22...26 de grade) cu perioade racoroase, cand la amiaza se vor inregistra valori de 19...22 de grade; minimele termice se vor situa intre 7 si 13 grade. Vremea in general mai rece decat normal se va mentine in intervalul 29 mai - 2 iunie, cu valori diurne, mediat regional, de 18...20 de grade si nocturne de 6...10 grade, ulterior fiind de asteptat o incalzire treptata. In intervalul 25-28 mai, vor fi perioade in care fenomenele asociate instabilitatii atmosferice se vor semnala pe arii relativ extinse si local se pot inregistra cantitati de apa mai insemnate. Proabilitatea de ploaie va fi ridicata si intre 31 mai si 3 iunie.In prima saptamana a intervalului de prognoza, zilele caracterizate de o vreme calda sau apropiata de normalul termic al ultimei decade a lunii mai (cu temperaturi maxime de 23...26 de grade, in medie) vor alterna cu perioade racoroase, cand la amiaza vor fi valori medii de 18...21 de grade; se vor inregistra minime termice de 9...11 grade, mai scazute in ultimele nopti ale lunii mai. Cea de-a doua saptamana va debuta cu un regim termic usor sub cel climatologic specific, cu valori diurne, mediat regional, de 20...21 de grade, ulterior fiind estimata o incalzire a vremii.In ziua de 25 mai, dar si dupa data de 28 mai, vor fi perioade in care fenomenele asociate instabilitatii atmosferice se vor semnala pe arii relativ extinse, iar local ploile vor fi mai insemnate cantitativ.In prima parte a intervalului, desi cu usoare variatii de la o zi la alta, valorile termice se vor situa in jurul celor normale sau chiar peste cele climatologic specifice (cu maxime de 22...25 de grade si minime de 11...15 grade). Intre 28 mai si 1 iunie, vremea va fi in general racoroasa, mai ales in nordul regiunii, astfel ca, mediat regional, la amiaza vor fi temperaturi de 18...22 de grade, iar noaptea 7...11 grade. Ulterior, estimarile indica o incalzire a vremii, spre un regim termic apropiat de cel obisnuit. In intervalul 26-28 mai, vor fi perioade in care fenomenele asociate instabilitatiiatmosferice se vor semnala pe arii extinse si pe alocuri se pot inregistra cantitati de apa mai insemnate. Proabilitatea de ploaie va fi ridicata si intre 31 mai si 3 iunie.In perioada 25-27 mai, vremea va fi racoroasa pe litoral si in delta (unde vor fi in medie 18...20 grade), dar relativ calda in partea continentala, cu valori la amiaza de 24...27 de grade. Ulterior, la nivelul intregii regiunii, regimul termic va fi apropiat de cel climatologic specific, respectiv maxime de 22...24 de grade si minime de 12...15 grade, iar o incalzire a vremii este estimata din data de 3 iunie. In primele zile ale intervalului de referinta, regimul pluviometric va fi deficitar, cu ploi in general slabe doar pe spatii mici. In jurul datei de 28 mai fenomenele asociate instabilitatii atmosferice se vor semnala pe arii extinse, ulterior probabilitatea pentru ploi locale fiind in crestere si in perioada 1-3 iunie.Intervalul va debuta cu o vreme calda, cu maxime termice de 25...29 de grade si minime de 11...15 grade. Dupa data de 28 mai, racorirea vremii va determina inregistrarea unor temperaturi in jurul celor normale (la amiaza 22...25 de grade), dar in unele zile chiar sub cele specifice perioadei din an (mediat regional maxime de 19...22 de grade si minime de 8...12 grade). O incalzire a vremii este estimata din nou dupa data de 3 iunie. Intre 26 si 28 mai, vor fi perioade in care fenomenele asociate instabilitatii atmosferice se vor semnala pe arii relativ extinse si se pot inregistra si cantitati de apa mai insemnate. Proabilitatea de ploaie va fi ridicata si in intervalul 1 - 3 iunie.Vremea calda va caracteriza primele zile ale intervalului de referinta, cand media temperaturilor maxime va fi de 26...29 de grade, iar a minimelor de 13...17 grade. Din data de 27 mai, racorirea vremii va determina inregistrarea unor temperaturi in jurul celor normale (la amiaza 23...25 de grade), dar in unele zile chiar sub cele specifice perioadei din an (mediat regional maxime de 19...22 de grade si minime de 9...12 grade). O incalzire a vremii este estimata din nou dupa data de 3 iunie. Intre 26 si 28 mai, vor fi perioade in care fenomenele asociate instabilitatii atmosferice se vor semnala pe arii extinse si se pot inregistra pe alocuri cantitati de apa mai insemnate. Proabilitatea de ploaie va fi ridicata si in intervalul 31 mai - 2 iunie.In prima parte a intervalului, desi cu usoare variatii de la o zi la alta, valorile termice se vor situa in general in jurul celor normale sau chiar usor peste cele climatologic specifice (maxime de 14...20 de grade si minime de 4...9 grade, cu valori mai scazute la altitudini mari). Intre 28 mai si 2 iunie, vremea va fi racoroasa, astfel ca la amiaza vor fi temperaturi de 10...15 grade, iar noaptea 2...6 grade. Ulterior, estimarile indica o incalzire a vremii, spre un regim termic din nou apropiat de cel mediu multianual. Din data de 25 mai, vremea va fi in general instabila, cu perioade in care fenomenele asociate instabilitatii atmosferice se vor semnala pe arii extinse si local se vor inregistra cantitati de apa mai insemnate (in special in intervalele 26-28 mai si 31 mai-2 iunie).