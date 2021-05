Vremea in urmatoarele patru saptamani. Cand se va putea spune ca a venit cu adevarat vara

Saptamana 17 - 24 mai

Saptamana 24 - 31 mai

Saptamana 31 mai - 7 iunie

Saptamana 7 - 14 iunie

Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice acestei periaode, la nivelul intregii tari, dar mai ales in regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile intracarpatice, mai ales in zona Muntilor Apuseni, dar si local in zona Deltei Dunarii. In zona Carpatilor Meridionali cantitatile de precipitatii vor fi deficitare, iar in restul tarii acestea vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.Temperaturile medii ale aerului vor fi mai coborate decat cele normale pentru aceasta saptamana, in regiunile vestice, nordice si centrale, iar in rest vor fi apropiate de cele specifice pentru aceasta perioada. Cantitatile de precipitatii vor fi local deficitare in sud-vest si in zonele montane, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.Temperatura medie a aerului va avea valori usor mai coborate decat cele normale pentru aceasta perioada, mai ales in regiunile nordice, iar in rest valorile termice vor fi apropiate de cele specifice acestui interval. Regimul pluviometric va fi local deficitar in zonele montane din jumatatea vestica a tarii, iar in rest va fi apropiat de cel normal pentru aceasta perioada.Mediile valorilor termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, in toate regiunile. Cantitatile de precipitatii estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a tarii.Meteorologii au anuntat care sunt temperaturile asteptate pe fiecare regiune in parte.In, prima saptamana a intervalului de prognoza va fi caracterizata de o vreme in general racoroasa, cu temperaturi maxime de 18....20 de grade si minime de 8...10 grade, in medie, posibil mai scazute in data de 20 mai. Incepand din 23 mai, se estimeaza o incalzire treptata a vremii, astfel ca valorile termice se vor situa in jurul celor normale in ultima decada a lunii mai, iar in unele zile vor fi chiar mai ridicate decat mediile multianuale, respectiv 23...26 grade ziua si 11...13 grade noaptea, mediat regional.Probabilitatea de ploaie va fi ridicata in mare parte a intervalului de referinta. Vor fi perioade in care fenomenele asociate instabilitatii atmosferice se vor semnala pe arii extinse si local se pot inregistra cantitati de apa mai insemnate.In vremea va fi racoroasa in prima saptamana, cand vor fi valori termice diurne de 17...21 de grade si nocturne de 7...11 grade, posibil mai scazute in jurul datei de 20 mai. Incepand din 24 mai, valorile temperaturii aerului vor fi in crestere treptata, apropiindu-se de cele normale pentru ultima decada a lunii mai, cu medii ale maximelor de 22...24 de grade si ale minimelor de 10...13 grade. In cea mai mare parte a intervalului de referinta, probabilitatea de ploaie se va mentine ridicata. Vor fi mai ales fenomene de instabilitate atmosferica, iar local, in intervale scurte de timp sau prin cumulare, se vor inregistra cantitati de apa mai insemnate.In, in prima parte a intervalului de prognoza, vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit in aceasta perioada din an, astfel ca, in medie, temperaturile maxime se vor incadra intre 15 si 20 de grade, iar minimele intre 4 si 9 grade. Incepand din data de 24 mai, valorile termice vor fi in crestere treptata si se vor situa in jurul celor caracteristice ultimei decade a lunii mai, respectiv 20...24 de grade ziua si 7...11 grade noaptea, mediat regional.Probabilitatea pentru ploi va fi ridicata in majoritatea zilelor; vor fi mai ales manifestari de instabilitate atmosferica, iar local se pot inregistra in intervale scurte de timp sau prin cumulare cantitati de apa mai insemnate.In, prima saptamana a intervalului va fi caracterizata de o vreme rece pentru aceasta perioada din an, cu temperaturi maxime de 14....18 grade si minime de 6...10 grade, in medie. Incepand din 24 mai, se estimeaza o incalzire treptata a vremii, astfel ca valorile termice se vor situa in jurul celor normale in ultima decada a lunii mai, iar in unele zile vor fi chiar mai ridicate decat mediile multianuale, respectiv 21...23 grade ziua si 9...12 grade noaptea.Probabilitatea de ploaie va fi ridicata in mare parte a intervalului de referinta si, mai ales in prima saptamana, se vor cumula cantitati de apa insemnate.In, in prima saptamana, zilele caracterizate de o vreme normala termic si local chiar mai calda decat in mod obisnuit (cu maxime de 20...25 de grade) vor alterna cu zile mai racoroase cand la amiaza vor fi temperaturi de 18...21 de grade. Minimele termice vor fi in general de 8...12 grade, cu valori mai mici in unele nopti in nordul regiunii. Pentru cea de-a doua saptamana estimarile indica un regim termic in general peste cel caracteristic perioadei, cu valori diurne de 22...26 de grade si nocturne de 10...14 grade.Probabilitatea pentru ploi locale va fi mai ridicata in perioada 17-19 mai, iar in restul intervalului de referinta, pe arii restranse, mai ales in nordul regiunii si in zona subcarpatica, se vor semnala fenomene de instabilitate atmosferica.In, in prima saptamana, vor fi alternante intre zile cu o vreme normala termic pentru aceasta perioada din an (cu maxime de 19...24 de grade) si zile mai racoroase cand la amiaza vor fi temperaturi de 17...20 de grade; minimele termice vor fi in general de 8...12 grade. Pentru cea de-a doua saptamana estimarile indica un regim termic apropiat de cel caracteristic in a doua decada a lunii mai in zona litorala (cu valori diurne de 20...22 de grade) si temperaturi peste mediile multianuale in partea continentala (in medie 24...26 de grade).Probabilitatea pentru ploi locale, temporare va fi mai ridicata in zilele de 17, 19 si 20 mai, iar pentru restul intervalului de referinta este estimat un regimul pluviometric deficitar.In, in prima parte a intervalului, zilele cu valori termice in jurul celor climatologic specifice (cu maxime de 21...24 de grade) vor alterna cu zile mai racoroase cand, mediat regional, la amiaza vor fi temperaturi de 17...22 de grade; minimele termice vor fi in general de 9...12 grade, cu valori mai mici in unele nopti, in special nordul regiunii. Pentru cea de-a doua saptamana estimarile indica un regim termic in general peste cel caracteristic perioadei, cu valori diurne, in medie, de 24...27 de grade si nocturne de 10...14 grade.Probabilitatea pentru ploi pe suprafete relativ extinse va fi mai ridicata in zilele de 17, 19 si 20 mai. Pentru restul intervalului de referinta, este estimat un regim pluviometric in general deficitar, fiind posibile pe alocuri fenomene de instabilitate atmosferica.In, pana spre sfarsitul primei saptamani, vremea va fi in general racoroasa, cu temperaturi maxime de 18...22 de grade (posibil mai scazute in data de 20 mai) si minime de 7...11 grade, mediat regional. Incepand din 23 mai, temperatura aerului va fi in crestere pana la valori in jurul celor normale pentru ultima decada a lunii mai si chiar peste mediile multianuale, cu 24...27 de grade in orele dupa-amiezilor si 10...15 grade in timpul noptilor.Probabilitatea pentru ploi pe suprafete extinse va fi mai ridicata in zilele de 17, 19 si 20 mai. Pentru restul intervalului de referinta, vor fi pe alocuri fenomene de instabilitate atmosferica.