Cand vine cu adevarat primavara. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani

Vremea in urmatoarele patru saptamani

Saptamana 22 - 29 martie

Saptamana 29 martie - 5 aprilie

Saptamana 5 - 12 aprilie

Saptamana 12 - 19 aprilie

Potrivit ANM , vremea se va mentine rece si va fi inchisa. In toate regiunile vor fi precipitatii, mai importante cantitativ in estul, sudul si centrul tarii, predominant ploi in sud si mai ales ninsori in rest. Vor fi conditii de polei. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in est, nord-vest si la munte si, trecator, in centrul teritoriului.Temperaturile maxime se vor situa intre 0....1 grad in Moldova si estul Transilvaniei si 10 grade pe litoral, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre -5 si 2 grade.In Capitala va ploua, iar vantul va mai avea intensificari in cursul zilei, apoi va slabi treptat in intensitate. Temperatura maxima va fi de 3...4 grade, iar cea minima de 0...1 grad.Marti, 23 martie, conform ANM, valorile termice vor fi sub normele caracteristice perioadei in toate regiunile. Cerul va avea innorari si se vor semnala precipitatii, mai ales seara si noaptea, in nord si centru si pe arii restranse in rest. La munte va ninge, iar in celelalte zone vor predomina ninsorile. Vantul va avea unele intensificari, cu viteze mai mari la munte, dar si in Moldova si Baragan. Temperaturile maxime se vor situa intre 0 si 8 grade, iar cele minime intre -8 si 2 grade. Pe arii restranse va fi ceata.Si in Capitala va fi frig. Cerul va fi variabil, cu innorari noaptea, cand va creste probabilitatea pentru precipitatii slabe, mai ales sub forma de ninsoare. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 5 grade, iar cea minima va fi de -5...-3 grade.Si in urmatoarele zile, vremea se va mentine rece, chiar deosebit de rece noaptea si dimineata la inceputul intervalului, apoi valorile termice vor fi in crestere usoara si treptata. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata miercuri, 24 martie.Miercuri, 24 martie, in cea mai mare parte a tarii, vremea va fi deosebit de rece pentru ultima decada a lunii martie, cu precadere in cursul noptii; temperaturile maxime se vor incadra intre -1 si 9 grade, iar cele minime vor fi cuprinse, in marea lor majoritate, intre -10 si -1 grad. Conform meteorologilor, cerul va fi temporar noros; in regiunile din estul, sud-estul si centrul tarii si in zonele montane temporar vor fi ninsori in general slabe, local in sud-vest se vor semnala mai ales ninsori si lapovita, iar in rest precipitatiile vor fi posibile doar izolat.Vantul va continua sa prezinte intensificari sustinute -viscolind sau spulberand zapada si amplificand senzatia de frig- in zona montana, cu rafale de peste 80 km/h pe creste, dar si in regiunile estice si sud-estice, in general cu 50...60 km/h; intensificari temporare vor fi si in celelalte zone, dar pe arii restranse si cu viteze mai mici. Pe alocuri va fi ceata, iar noaptea se va produce frecvent bruma, in special in jumatatea de nord-vest.In Capitala, vremea va fi deosebit de rece pentru ultima decada a lunii martie; astfel, temperatura maxima va fi de 4...5 grade, iar cea minima de -3...-2 grade. Cerul va avea innorari si temporar vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare. Vantul va sufla moderat, trecator cu rafale in jurul a 40 km/h, amplificand senzatia de frig.Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru perioada 22 martie-19 aprilie 2021. Conform meteorologilor, in prima saptamana vom avea parte tot de frig, urmand ca apoi valorile de temepratura sa creasca usor si sa devina normale pentru data din calendar.Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru acest interval, in toate regiunile, dar mai ales in cele centrale si la munte. Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile sudice si sudestice, dar si deficitar in vest, nord-vest si centru, iar in rest va fi apropiat de cel normal pentru aceasta perioada.Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru aceasta saptamana, la nivelul intregii tari.Cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in toate regiunile, dar mai ales in zona Carpatilor Meridionali.Temperaturile medii ale aerului se vor situa in general in jurul celor normale pentru aceasta perioada, posibil usor mai coborate in sud, sud-est si la munte. Regimul pluviometric va fi in general apropiat de cel normal pentru acest interval, dar cu o tendinta usor deficitara, mai ales la munte.Mediile valorilor termice se vor situa in general in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, cu posibilitatea unei abateri termice usor negative, local in regiunile extracarpatice si la munte. Cantitatile de precipitatii estimate pentru aceasta perioada vor fi in general apropiate de cele normale pentru acest interval, in toate regiunile.