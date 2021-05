Vremea va fi instabila si se va racori in Capitala joi si vineri, iar temporar vor fi averse si descarcari electrice

Incepand de joi la pranz, pana vineri la ora 9.00, vremea va fi instabila si se va racori in Bucuresti. Cerul va avea innorari si temporar, mai ales spre seara si in cursul noptii, vor fi averse si descarcari electrice, iar cantitatile de apa vor depasi 5 - 8 litri/mp si, posibil, peste 10 - 12 litri/mp. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in timpul ploilor.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 24 de grade, iar cea minima va fi de 14 - 15 grade Celsius.Pe parcursul zilei de vineri, pana sambata la ora 10:00, vremea se va mentine instabila si racoroasa. Cerul va avea innorari si, temporar, vor fi averse si descarcari electrice, mai ales in cursul zilei, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa de 15 - 25 de l/mp. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in timpul ploilor.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 19 grade, iar cea minima va fi de 14 - 15 grade Celsius.La nivel national, Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente pentru 18 judete din sudul, centrul si nord-estul tarii pana vineri seara si Cod galben de instabilitate atmosferica in alte 12 judete pana sambata dimineata. Potrivit meteorologilor , in intervalul 27 mai, ora 16.00 - 28 mai, ora 21.00, judetele Mehedinti, Dolj, Gorj, Valcea, Olt, Arges, Teleorman, Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita, Suceava, Neamt, Botosani, precum si zona de munte a judetelor Caras-Severin, Hunedoara, Alba si Bacau se vor afla sub Cod portocaliu de ploi abundente.De asemenea, in intervalul 27 mai, ora 12.00 - 29 mai, ora 10.00, in zona Muntilor Banatului, a Carpatilor Meridionali si Orientali, in Oltenia si local in Muntenia, Transilvania si nordul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, vijelii, grindina si averse ce vor avea si caracter torential.