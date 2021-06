Cum va fi vremea in ultimele doua saptamani din iunie. Temperaturile probabile pe litoralul Marii Negre si zilele cu ploaie

BANAT

Datele sunt detaliate pentru fiecare regiune a Romaniei.Potrivit ANM, "estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime si minime, mediate pentru fiecare regiune a tarii si adaptate local cu modele statistice si sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicata de aparitie a precipitatiilor".Pe parcursul primei saptamani, vremea va fi in incalzire treptata, dar semnificativa, astfel ca de la valori usor sub cele normale pentru a doua decada a lunii iunie in primele zile (maxime de 22...25 de grade si minime de 8...12 grade) temperatura aerului va ajunge pana la medii diurne de 30...33 de grade si nocturne de 15...18 grade.In cea de-a doua saptamana, vor fi usoare variatii termice, dar vremea se va mentine calduroasa in majoritatea zilelor, cu temperaturi maxime de 29...32 de grade si minime de 16...19 grade, mediat regional.In prima parte a intervalului de referinta, vor fi averse pe spatii restranse, in special inorele dupa-amiezilor.Din 20 iunie, probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata si local vor fi posibile cantitati de apa mai insemnate, cu precadere in perioada 22-23 iunie.In prima saptamana, incalzirea treptata, dar semnificativa a vremii va determina cresterea temperaturii de la valori usor mai mici decat cele normale pentru a doua decada a lunii iunie in primele zile (maxime de 22...25 de grade si minime de 8...12 grade) la medii diurne de 30...32 de grade si nocturne de 15...18 grade.In cea de-a doua saptamana, desi vor fi usoare variatii termice, vremea se va mentine calduroasa in majoritatea zilelor, cu temperaturi maxime de 29...32 de grade si minime de 16...19 grade, mediat regional.Vor fi ploi pe arii restranse, in orele dupa-amiezilor, in prima parte a intervalului dereferinta. Din 21 iunie, probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata si local vor fi posibile cantitati de apa mai insemnate, cu precadere in perioada 22-24 iunie.Intervalul va debuta cu vreme racoroasa, cu temperaturi maxime de 17...23 de grade si minime de 7...11 grade. Apoi, incalzirea vremii va fi semnificativa, determinand inregistrarea de valori diurne, mediat regional, de 24...29 de grade si nocturne de 10...15 grade.Vremea se va mentine calda pana spre sfarsitul perioadei, cu usoare variatii de la o zi la alta.In primele zile si din nou dupa data de 21 iunie, in special in cursul dupa-amiezilor,probabilitatea pentru averse (local mai insemnate cantitativ) va fi ridicata.In prima saptamana, incalzirea treptata, dar semnificativa a vremii va determina crestere temperaturii de la valori mai mici decat cele normale pentru a doua decada a lunii iunie inprimele zile (maxime de 22...24 de grade si minime de 9...11 grade) la medii diurne de 25...29 de grade si nocturne de 13...16 grade.In cea de-a doua saptamana, desi vor fi usoare variatii termice, vremea se va mentine calda in majoritatea zilelor.Vor fi averse locale la inceputul intervalului, iar probabilitatea de ploaie va fi ridicata dupa data de 22 iunie.Primele zile ale intervalului vor fi caracterizate de o vreme racoroasa, cu medii alemaximelor diurne de 20...24 de grade si ale minimelor de 11...15 grade.Ulterior, in special in cea de-a doua saptamana, temperatura aerului va ajunge la valori in jurul celor climatologic specifice pentru a doua parte a lunii iunie, iar in unele zile vremea va fi chiar mai calda decat normal, cu maxime de 25...29 de grade si minime de 14...17 grade, mediat regional.La inceputul primei saptamani aversele vor fi frecvente si local insemnate cantitativ.Probabilitatea de ploaie va fi ridicata si dupa data de 21 iunie.In prima saptamana, vremea va fi relativ racoroasa in majoritatea zilelor pe litoralul Marii Negre, cu valori diurne de 20...24 de grade si nocturne de 12...15 grade, mediat regional.Ulterior, vremea va fi caracterizata de un regim termic apropiat de cel normal in ultima decada a lunii iunie, cu maxime de 24...28 de grade si minime de 15...18 grade.Probabilitatea de ploaie va fi ridicata in mare parte a intervalului de referinta, in special in perioada 15-19 iunie cand vor fi posibile local cantitati de apa mai insemnate.In primele zile ale intervalului, vremea va fi racoroasa, cu medii ale maximelor termice de 22..25 de grade si ale minimelor de 9...14 grade.Ulterior, regimul termic va deveni normal pentru aceasta perioada a anului, cu temperaturi diurne de 26...29 de grade si nocturne de 12...17 grade, mediat regional. In cea de-a doua saptamana vor fi si zile calduroase, in care maximele vor depasi local 30 de grade.In prima saptamana, dar in special in perioada 14-16 iunie, se vor semnala localfenomene specifice instabilitatii atmosferice (averse si descarcari electrice).Probabilitatea de ploaie va fi relativ ridicata si in unele zile din cea de-a doua saptamana.Pe parcursul primei saptamani, vremea va fi in incalzire treptata, dar semnificativa, astfel ca de la valori usor sub cele normale pentru a doua decada a lunii iunie in primele zile (maxime de 23...27 de grade si minime de 9...13 grade) temperatura aerului va ajunge pana la medii diurne de 28...32 de grade si nocturne de 15...19 grade.In cea de-a doua saptamana, vor fi usoare variatii termice, dar vremea se va mentine calduroasa in majoritatea zilelor, cu temperaturi maxime de 30...32 de grade, mediat regional.In prima parte a intervalului de referinta, vor fi averse pe spatii restranse, in special inorele dupa-amiezilor. Din 22 iunie, probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata.Vremea va fi racoroasa la inceputul intervalului, cand se vor inregistra valori diurne de8...16 grade si nocturne de 2...8 grade.Ulterior, vremea se va incalzi, devenind normala pentru a doua jumatatea a lunii iunie; temperaturile maxime vor fi de 14...22 de grade, iar minimele de 8...14 grade, iar pana la sfarsitul perioadei nu sunt estimate variatii termice semnificative.In special in primele zile ale intervalului, aversele vor fi frecvente si local insemnatecantitativ, dar probailitatea de ploaie va fi ridicata si in cea de-a doua saptamana.