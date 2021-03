Vremea se schimba radical in cateva ore. Cod galben de ninsori si viscol

Astfel, in perioada 5 martie, ora 14:00 - 6 martie, ora 16:00, este vizata o racire accentuata, se vor inregistra precipitatii mixte, intensificari ale vantului si ninsori viscolite la munte.Vremea se va raci accentuat, la inceput in nordul si nord-vestul tarii, iar sambata (06 martie) si in celelalte regiuni.Vor fi precipitatii, vineri (05 martie) in nordul, vestul si centrul tarii, iar sambata (6 martie) mai ales in sud. In zonele joase de relief vor fi ploi, ce se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare, astfel incat in Maramures, Moldova si Transilvania vor predomina ninsorile, iar in Oltenia, Muntenia si Dobrogea vor fi precipitatii mixte.La munte vor fi mai ales ninsori si se va depune strat nou de zapada, iar vantul va avea intensificari cu viteze in general de 60...90 km/h, viscolind temporar zapada.Intensificari ale vantului se vor inregistra si in restul teritoriului, cu viteze in general de 45...55 km/h si, trecator, 70 km/h.A fost emisa si o atentionare meteorologica cod galben valabila in perioada 5 martie, ora 16:00 - 6 martie, ora 16:00.In intervalul mentionat, la munte va ninge moderat cantitativ (15 - 20 l/mp) si se va depune strat nou de zapada, local mai consistent, la inceput in nordul Carpatilor Orientali, apoi mai ales in Carpatii de Curbura si estul Carpatilor Meridionali. Vantul va avea intensificari cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor depasi 100 km/h si va fi viscol, iar vizibilitatea va fi redusa.O prognoza speciala a fost formulata si pentru Bucuresti . Astfel, in perioada 5.03.2021 ora 14:00 - 06.03.2021 ora 08:00, vremea va fi deosebit de calda in orele amiezii, cand se vor inregistra 17...18 grade. Cerul, mai mult senin in mare parte a intervalului, se va innora treptat spre sfarsitul acestuia. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari dupa-amiaza si seara, cu viteze la rafala de pana la 45 km/h . Temperatura minima va fi de 1...3 grade.In intervalul 6.03.2021 ora 08:00 - 6.03.2021 ora 16:00, vremea va fi inchisa, iar in prima parte a zilei, temporar se vor semnala precipitatii slabe sub forma de ploaie, cu tendinta de transformare in lapovita si ninsoare. Vantul va sufla moderat, cu intensificari temporare, (viteze la rafala de pana la 45 km/h). Temperatura maxima, in scadere semnificativa fata de ziua anterioara, va fi de 4...5 grade.