Zile racoroase si furtuni, pana la sfarsitul lunii mai - prognoza meteo pe doua saptamani

In, regimul termic va avea variatii de la un normal al perioadei spre valori sub cele caracteristice. Astfel, maximele vor fi de 22 de grade in zilele de 21, 22, 25 si 26 mai, in timp ce in rest se vor situa intre 23 si 25 de grade.Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata in 19, 20 mai si, din nou, in intervalul 24 - 29 mai. Pe durata intervalului de prognoza vor fi mai ales fenomene specifice instabilitatii atmosferice.In, cele doua saptamani de prognoza vor fi caracterizate de alternante termice, intre zile cu vreme racoroasa si zile cu valori termice apropiate de normal. Valorile maxime vor varia intre 20 si 24 de grade, cele mai scazute temperaturi, urmand a se inregistra in zilele de 21, 22, 25 si 26 mai.Va ploua pe arii restranse in 19 mai, insa dupa data de 24 mai probabilitatea sa ploua pe arii mai extinse va fi ridicata. In general, ploile vor fi asociate unor manifestari de instabilitate atmosferica.In, vremea va fi schimbatoare, cu variatii termice chiar semnificative. In primele zile valorile maxime vor fi de 22-24 de grade, in 21 si 22 mai vor scadea semnificativ, ajungand la 18 grade, iar in intervalul 23 - 31 mai, vor varia intre 20 si 24 de grade.Probabilitatea pentru manifestari caracteristice instabilitatii atmosferice va fi ridicata in 19 si 20 mai, cand se vor semnala cu caracter local, si din nou dupa 24 mai, pe arii mai extinse.In, intervalul de prognoza se va incadra in regimul termic specific perioadei, cu variatii termice semnificative. In consecinta, la nivelul regiunii, se vor inregistra maxime cuprinse intre 18 si 24 de grade, cu cele mai reci zile in 21, 22, 25 si 26 mai.Ploile vor aparea dupa data de 23 mai, cand vor fi posibile si cantitati de apa mai insemnate.In, in primele doua zile ale intervalului, valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, respectiv maxime la nivelul regiunii in jur de 24 de grade si minime de 10-12 grade.La mijlocul primei saptamani de prognoza, vremea va deveni racoroasa, chiar rece in timpul diminetilor, cu medii ale valorilor maxime de 17 - 19 grade si minime ce vor scadea spre 6 grade. Dupa acest interval se vor inregistra usoare variatii, insa tendinta temperaturii va fi de crestere, astfel incat, pana la finalul celor doua saptamani, se va atinge o medie a valorilor maxime de 26 de grade si de 11 - 13 grade pentru minime.Averse locale sunt anuntate in zilele de 19 si 20 mai, dar cu o probabilitate mai mare si in intervalul 24-28 mai.In, intervalul va debuta cu valori termice apropiate de mediile specifice acestei perioade, respectiv maxime in general de 20-22 de grade si minime in jur de 14 grade. Si in aceasta regiune zilele de 21 si 22 mai vor fi racoroase, cu maxime in jur de 18 grade si minime, in medie de 9-10 grade.Ulterior, se va incalzi treptat de la o medie a valorilor maxime de 20 de grade, pana spre 23-24 de grade la finalul intervalului.Cu o probabilitate destul de ridicata, vor fi averse posibil insemnate cantitativ in ziua de 20 mai. In restul intervalului, regimul pluviometric va fi in general deficitar, iar manifestari specifice instabilitatii atmosferice vor mai fi probabile in a doua saptamana de prognoza, mai ales in perioada 26-28 mai.In, regimul termic va fi caracterizat de alternante intre zile cu vreme racoroasa (in perioadele 20-22 mai si 25-27 mai) cand media maximelor va fi de 19-22 de grade si zile cu valori termice normale, la o medie regionala de 24-26 de grade.Instabilitatea atmosferica va fi in crestere in primele zile ale intervalului, astfel mai ales in 20 mai, pe arii extinse, vor fi ploi, local insemnate cantitativ. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicata si in perioada 25-28 mai.In, pe parcursul celor doua saptamani, regimul termic va fi caracterizat de alternante intre zile in care la nivelul regiunii vor fi maxime de 20-22 grade, caracterizand o vreme racoroasa, in special in perioada 20-22 mai si cu o probabilitate mare in perioada 25-27 mai.De asemenea, zile cu valori termice normale, in general de 24-26 de grade, se vor inregistra in restul intervalului.Instabilitatea atmosferica va fi in crestere in primele zile ale intervalului, astfel mai ales in 20 mai, pe arii extinse, vor fi ploi, in general insemnate cantitativ. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicata si in perioada 25-28 mai., in primele doua zile ale intervalului, vremea va fi relativ calda pentru aceasta perioada, cu o medie la nivelul zonei montane de 15-16 grade si minime de 6-8 grade.La jumatatea primei saptamani de prognoza (20-22 mai) se va raci, iar maximele termice vor fi in jur de 10 grade, in timp ce minimele vor oscila intre zero si doua grade Celsius. Dupa acest interval se vor inregistra usoare variatii, insa tendinta temperaturii va fi de crestere, spre medii ale maximelor de 14 de grade si de 6 grade pentru minime.