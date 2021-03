Opt tineri au fost retinuti la Iasi pentru proxenetism si talharie calificata. Au obligat patru tinere sa se prostitueze

Politistii ieseni fac cercetari intr-un dosar penal de talharie calificata si proxenetism. In total, opt persoane au fost retinute pentru 24 de ore in acest caz Din primele investigatii a rezultat ca, in perioada ianuarie - martie, opt tineri ar fi determinat patru tinere sa practice prostitutia in folosul lor, in diverse locuri din municipiul Iasi. De asemenea, in 25 ianuarie, patru dintre tineri, prin exercitarea de acte de violenta, i-ar fi sustras telefonul mobil , dar si bani, unui tanar de 19 ani.Politistii au facut 13 perchezitii domiciliare, in urma carora au fost ridicate mai multe probe.La actiunile politistilor ieseni au participat si lucratori ai Directiei de Operatiuni Speciale, Serviciului de Actiuni Speciale Iasi si Brigazii Mobile de Jandarmi Bacau.