”Moarte dictaturii toleranței”, mesaj afișat de Noua Dreaptă și susținătorii familiei tradiționale, într-o contramanifestație a Cluj Pride VIDEO

Toleranța nu mai e la modă

Cluj Pride 2021 – Peste 1000 de clujeni au ieșit în stradă

Acțiunea a început la ora 12 în fața Catedralei Mitropolitane cu discursuri ultranaționaliste și pentru susținerea familiei și anti-LGBT. Aceasta este o contramanifestație la evenimentul Cluj Pride programat duminică, la ora 13:00, lângă BT Arena.Participanții, marea lor majoritate familiștii cu copii, au venit înarmați cu bannere și mesaje împotriva LGBT și steaguri tricolore, dar și un banner cu mesajul „Boc e gay?” sau mesaje împotriva lui Dacian Cioloș, USR -PLUS sau Klaus Iohannis Un banner uriaș cu mesajul „Trăiască familia naturală, mparte dictaturii toleranței” a fost în centrul mitingului, iar toți manifestanții au desfășurat un steag tricolor mare și au strigat lozinci pentru familie. „Lege divină, familia creștină”, „România, țară creștină”, „Europa, noi suntem creștini” sau „Familia, credința, patria”.Profesorul Ciprian Mihali, fost diplomat român a comentat pe pagina sa de Facebook mesajele ultraconservatorilor de la Cluj.„Moarte dictaturii toleranței!” au scandat participanții îmbrăcați în negru ai Noii drepte la Marșul Normalității de la Cluj, în care acuzația adusă primarului este nu că ar fi hoț, corupt, ci că ar fi gay. Aceasta este marea lui „vinovăție”.Dacă „dictatura toleranței” (ce expresie lipsită de sens!) este anormalitatea, înseamnă că normalitatea e una din două: ori dictatura intoleranței, ori toleranța fără dictatură.Aș înclina pentru prima variantă, știind că este vorba de „moarte” și de niște băieți cu mușchi ai extremei drepte, îmbrăcați în negru.Ceea ce e limpede e că toleranța nu mai e la modă. Nici nu are cum să fie, pentru că toleranța presupune întotdeauna intoleranță. Dedesubtul și deasupra culoarului de toleranță sunt gardurile de netrecut ale intoleranței. Toleranța durează până la un prag de toleranță. Cel puternic, cel cu mușchi și îmbrăcat în negru îl tolerează pe cel slab, pe cel minoritar (femeie, imigrant, musulman, ungur, homosexual) până la un anumit prag, stabilit tot de el. După care – din motive numai de el știute – nu îl mai tolerează, gata, ajunge cu libertatea, v-ați făcut destul de cap cu drepturile voastre, e momentul să ne întoarcem la ale noastre, din care voi, femeile, ciudații, străinii, sodomiții, sunteți excluși.Să redăm România bărbaților, e mesajul unui lider de opinie creștin, destul am tolerat amestecul femeilor în conducerea țării. Să-i blestemăm pe cei care nu ne susțin să aibă copii gay (ca și cum a fi gay e un blestem, o boală, un păcat). Să-i trimitem pe homosexuali în Olanda, pe refugiați în Siria și Afganistan, pe unguri în stepă și așa mai departe. Să rămânem noi între noi, să ne iubim ca frații de sânge, de limbă și de credință, să ne bucurăm de femeile noastre după datina străbună.„Moarte dictaturii toleranței”. Ce poate fi mai trist și mai periculos decât acest slogan. Cămășile negre defilează pe străzi strigând „moarte”. E asta ceea ce ne dorim? Moartea e soluția?”, a scris acesta.Tradiționalul marș Cluj Pride a început duminică, 22 august, de la ora 12:00, pe esplanada dintre Cluj Arena și BT Arena.Înarmați cu steaguri, umbrele și stegulețe în culorile curcubeului, participanții au venit in număr foarte mare la marșul pentru drepturile LGBT, marea lor majoritate fiind tineri.Organizatorii au montat și o scenă și au pus muzică, creând o atmosferă plăcută în care voia bună și fericirea au fost la ordinea zilei.„Sexualitatea nu e o alegere”, „Dacă copilul tău ar fi gay, ai mai vrea să fie fericit? #spunedrept” sau „Spațiul public e al tuturor”, au fost câteva dintre mesajele participanților la Cluj Pride.„Vă mulțumim. Am arătat ce înseamnă diversitatea. Am arătat că nu suntem invizibili, am arătat că locul nostru este în spațiul public. Din nou,, aducem aminte că acesta este un marș al bucuriei, dar și un protest, pentru că ne lipsesc foarte multe drepturi. E o discuție atât de lungă pe care nimeni nu vrea să o poarte, așa că e de datoria noastră să o ducem în spațiul public. Este de datoria noastră să ne revendicăm drepturile și să ne facem vocea auzită. Și astăzi la Cluj Pride 2021 exact asta am făcut.Vă mulțumim că ați participat și vă așteptăm în continuare la viitoarele noastre evenimente. Și ne vedem la anul, în Piața Unirii, vă promitem„, a declarat la finalul marșului Cluj Pride un organizator.