Ancheta interna la Jandarmeria Braila, in urma protestelor. Fortele de ordine sunt acuzate ca au agresat oamenii

Conform purtatorului de cuvant al IJJ Braila, plutonier Florin Telefca, va fi constituita o comisie care va demara o ancheta interna cu privire la acuzatiile aparute in spatiul public, conform carora mai multi tineri protestatari ar fi fost agresati de angajati ai Jandarmeriei "Se vor verifica toate informatiile aparute in spatiul public referitoare la acest incident. La nivel intern vor fi dispuse masurile specific. Se va constitui o comisie", a declarat Telefca.Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Braila a precizat si ce s-a intamplat marti seara inainte ca 19 tineri sa fie ridicati si dusi la audieri la sediul IPJ Braila."La Braila, a fost organizat marti seara un protest cu peste 100 de persoane, depasind limita maxima admisa de lege. Pe timpul protestului, mai multe persoane s-au manifestat violent fata de fortele de ordine, au aruncat cu pietre si alte obiecte in personal dar in in autospecialele de interventie.Desi au fost somati sa inceteze actiunile agresive, acestia au continuat sa se manifeste in acelasi mod. In jurul orei 23.45, grupul de persoane violente a traversat in fuga intersectia Caii Calarasilor cu Bulevardul Independentei si s-a urcat in doua taxi-uri. Taxiurile au fost blocate de efectivele de Politie si de un echipaj de jandarmi venit in sprijin. Manifestantii violenti au fost somati sa coboare, dar acestia au refuzat, fiind necesara extragerea lor. Dupa extragere, aceste persoane au fost conduse la sediul Politiei pentru aplicarea masurilor legale. Ulterior, 18 persoane au fost sanctionate contraventional", a transmis Telefca.