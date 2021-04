Criterii noi de carantinare a localitatilor: se iau in calcul testarile, rata de incidenta si gradul de ocupare a paturilor din spitale

Actul normativ modifica si se completeaza Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a masurilor de prevenire si limitare a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2, din 22 iulie 2020. Ministerul Sanatatii introduce un punctaj, pe baza unei grile, pentru evaluarea riscului epidemiologic dintr-o localitate, in vederea instituirii carantinei zonale. Municipiile si zonele metropolitane cu peste 100.000 de locuitori risca sa intre in carantina daca au minimum 60 de puncte, iar restul localitatilor daca au minimum 70 de puncte. Rata de incidenta cumulata in 14 zile de la care se poate institui carantina este de 3 cazuri la o mie de locuitori.Criteriile pentru instituirea carantinei zonale pentru municipii/zone metropolitane cu peste 100.000 de locuitori sunt: numar de teste efectuate in ultimele 7 zile, rata de pozitivitate in ultimele 14 zile, rata de incidenta cumulata in 14 zile, trendul incidentei cumulate pentru ultimele 14 zile, numar de cazuri din focare/nr. total cazuri din UAT* 100, grad de ocupare a paturilor ATI in judet, grad de ocupare a paturilor destinate pacientilor cu COVID-19 in judet.Pentru iesirea din carantina a unei localitati este prevazut un singur criteriu - rata de incidenta sub 3 cazuri la 1.000 de locuitori. Ordinul Ministerului Sanatatii, semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, a fost publicat marti in Monitorul Oficial.