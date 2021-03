Marturia unui medic care se afla in spitalul din Bacau, cand protestatarii strigau "asasinii": "Am avut un sentiment de frica. M-am gandit ca o sa forteze usile"

Medicul a declarat ca, initial, i-a fost frica, gandindu-se la ce e mai rau, cum ar fi sa incerce sa intre in spital cu forta. Stiam ca e un protest anti-restrictii , anti-masca si cand am vazut ca se indreapta in curtea spitalului am avut un sentiment de frica si m-am gandit: oare ce urmeaza sa faca, sa forteze usile, sa intre inauntru? Ca stiti ca omul e imprevizibil in situatiile acestea. Dar pe urma am vazut ca sunt pasnici", a declarat Ioana Dinu pentru Libertatea.ro Femeia a mai spus ca nu credea ca o sa ajunga sa traiasca asa ceva si ca ii este greu sa creada ca protestatarii nu aveau nici macar o cunostinta care sa fi fost bolnava."Mi-e greu sa cred ca din toti cei de acolo nu avea nimeni o ruda, un prieten, o cunostinta care sa fi fost bolnava, ca nu auzise de cineva internat sau ca nu aveau chiar unul dintre cunoscuti internati atunci in spital. Si m-am mai gandit la ceva in momentele acelea - cred ca oricare dintre cei care scandau acolo, daca ar fi avut o problema medicala de urgenta, nu ar fi avut nicio retinere sa vina in clipa urmatoare la Unitatea de Primire a Urgentelor si sa ceara ajutor medical spunand ca este dreptul lui", a adaugat Ioana Dinu.