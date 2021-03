Medicii si asistentele din Iasi, tristi si revoltati ca eforturile lor nu sunt intelese de cei care protesteaza: "Fiecare ar putea face ceva pentru ca altii sa traiasca"

Medicul Diana Cimpoesu afirma ca echipa medicala din cadrul Unitatii Primiri Urgente de la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi a ingrijit, luni seara, aproximativ 40 de pacienti, dintre care 12 au fost confirmati pozitivi, si ca in acest timp in fata spitalului au venit mai multe persoane care scandau impotriva cadrelor medicale."Aseara (luni seara - n.r.), echipa din UPU s-a ocupat de vreo 40 de pacienti dintre care 12 Covid pozitivi. Opt paciente aveau intre 51 si 72 ani si erau cu necesar de oxigen mare. Nu existau locuri pentru internare in spitalele Covid si suport. In acest timp, afara se auzeau vocile unor persoane care scandau anti in fata spitalului.Medicii si asistentii de urgenta erau tristi si revoltati . Tristi pentru ca azi (marti - n.r.) urma sa fie slujba de inmormantare a colegului infirmier decedat de Covid 19. De asemenea, colegii mei erau revoltati pentru ca efortul lor nu este inteles de cei sanatosi, care pot face un milion de lucruri bune sa scada transmiterea acestei boli care genereaza deces, fibroza pulmonara, insuficienta respiratorie cronica cu necesar permanent de oxigen, afectare cardiaca, renala, musculara, nervoasa sau psihica. Fiecare ar putea face ceva pentru ca altii sa traiasca", a declarat marti seara medicul Diana Cimpoesu.Ea a mai spus ca spera ca toti cei bolnavi de Covid sa se insanatoseasca si "sa nu le tulbure niciodata linistea cei care scandeaza impotriva medicilor".In ultimele doua seri au avut loc proteste la Iasi impotriva restrictiilor impuse de guvern. Daca luni seara la manifestatii au participat peste o suta de persoane, marti, la proteste au venit cateva zeci de oameni.