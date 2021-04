Spectacolul dezgustator facut de Oana Lovin si Codruta Cerva in fata Ministerului Sanatatii: "Esti o incompetenta si o dobitoaca, fa nenorocito!" VIDEO

Cele doua au adus saci negri cu oase in fata Ministerului Sanatatii si au comentat incontinuu ca angajatiinu sunt panicati din cauza pandemiei de coronavirus, ca ei ies sa isi cumpere cafele si mancare."Intra criminalii in Minister. Toti sunt criminali", a spus Oana Lovin."Si mai vine si nenorocita asta de Moldova, Asta tunsa cu ciobul, care noaptea ca hotii s-a gandit sa schimbe formula de calcul".Trimiteti-va doamnelor, la proteste, barnatii. Nu mai veniti voi. Nu mai schimbati becul, schimbati barbatul. De aia sunt barbatii fatalai, din cauza barnatilor"."Uitati-va la pampalaul asta de Voiculescu. ce sa facem cu astia? Nici de prasila nu sunt buni"Insa nu numai cei din Ministerul Sanatatii au fost admonestati de cele doua, o jurnalista a fost inganata. "e de la presa ea"."Aia doi, pampalai, nici nu au venit bine la munca, ca au si plecat dupa cafea. Asta e panica ca nu avem locuri la ATI. Vreau sa vina tot GUvernul sa ne spuna de ce nu avem locuri la ATI", a spus Oana Lovin in live pe Facebook "Esti o incompetenta si o dobitoaca, fa nenorocito! Cum iti permiti tu sa dai un ordin ilegal, neterminata lumii!", a zbierat Oana Lovin, fost model de videochat, in momentul in care a aparut Andreea Moldovan, conform aktual24.ro "Uitati-va la fatalaul de Voiculescu, nici de prasila nu este bun", a mai strigat Lovin.Lovin i-a jignit si pe functionarii care veneau la munca: "Criminalii vin la munca cu intarziere".Oana Lovin a spus ca va merge si la Guvern sa ii lase lui "Iubi Citu" ce are la ea.Internautii s-au arata indignati de actiunea celor doua activiste."Citind stirea asta, eu va recomand sa nu va mai dati copiii la facultate sau alte scoli inalte... nu le mai cereti sa devina doctori sau asistenti, sa invete toata viata pentru a-i salva pe altii. Pentru tara asta e suficient sa stie ceva videochat, sa stie sa-si bage diverse chestii prin orificii (pe bani, desigur), si sa pupe undeva pe cine trebuie. Atat", scrie un internaut pe contul sau de Facebook."Eu am tot urmarit-o pe Andreea Moldovan (dinainte de a fi secretar de stat), si nu cred ca a mai fost cineva mai calificat si mai cu bun simt care sa aiba atata rabdare si atat de mult calm raspunzand la absolut fiecare intrebare si orice tampenie aruncata asupra ei. Femeia asta a reusit sa aduca un spital din Romania la nivelul la care sa primeasca din partea OMS premiul de "Cel mai curat spital al Europei".A plecat din Geneva pentru a veni sa ajute in Romania, unde ce a primit in schimb? Injurii de la o petarda? Eu in locul ei imi bagam picioarele in tara asta de 2 lei... Sper sa o dea in judecata pe Lovin si sa plece undeva unde sa fie cu adevarat apreciata".