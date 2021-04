Perchezitii in Bucuresti si alte trei judete dupa violentele de la protestele de luni noaptea, din Bucuresti. 22 de persoane au fost duse la audieri

"In aceasta dimineata, politisti din cadrul Politiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare 24 de mandate de perchezitie domiciliara, in Bucuresti si judetele Giurgiu, Prahova si Ilfov si mai multe mandate de aducere, intr-o cauza vizand infractiunile savarsite in noaptea de 29/30 martie, in zona Piata Unirii. In urma perchezitiilor domiciliare au fost identificate si vor fi conduse la audieri 22 de persoane", anunta Politia. Au fost identificate si ridicate mai multe probe si mijloace de proba, inclusiv materiale pirotehnice.Actiunea a beneficiat de suportul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, precum si de al Directiei Generale de Jandarmerie a Municipiului Bucuresti si Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei.Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3.In nopatea de luni spre marti, la finalul protestului fata de masurile luate pentru combaterea pandemiei, un grup de manifestanti a pornit din Piata Victoriei catre Piata Unirii, unde s-au produs violente si distrugeri. Au fost sparte vitrinele magazinelor, au fost agresati jandarmii, iar mai multe persoane agresive au fost retinute.Politia Capitalei a anuntat dupa incidente ca a declansat cercetari pentru ultraj , dar si pentru tulburarea ordinii publice, distrugere, distrugere prin incendiere, furt calificat, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, dar si portul ilegal de obiecte periculoase, respectiv cutit. Politia a anuntat atunci ca au fost identificate 188 de persoane.