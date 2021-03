Procurorii cer arest preventiv pentru tanarul care a lovit un jandarm in Piata Universitatii

Protestatarul respectiv este acuzat de savarsirea a doua infractiuni de ultraj "La data de 29.03.2021, in jurul orelor 17.10, inculpatul, in timp ce participa la protestul organizat impotriva masurilor adoptate de Guvern pentru protectia anti-COVID, in Piata Universitatii, pe fondul refuzului de a respecta normele de protectie si de a se legitima, s-a opus conducerii la sediul sectiei de politie si a exercitat violente impotriva unei persoanei vatamate, jandarm aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, producandu-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un numar de 1 - 2 zile de ingrijiri medico-legale si a provocat distrugerea castii tip hands-free aferenta statiei de emisie receptie si a ochelarilor apartinand unei alte persoanei vatamate", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1.Tanarul a fost ridicat de jandarmi si audiat mai multe ore, dupa care un procuror a solicitat Judecatoriei Sectorului 1 luarea masurii arestului preventiv pe o perioada de 30 zile.