VIDEO Aproximativ 100 de persoane protesteaza fata de noile restrictii in fata Prefecturii din Constanta: "Vrem democratie, nu puscarie!"

"Jos Guvernul!", "Libertate!", "Jos Iohannis!", "Deschideti scolile!", "Vrem democratie, nu puscarie", "Jos masca", sunt doar cateva dintre lucrurile pe care le scandeaza multimea care are fluiere, vuvuzela si steaguri tricolore. In plus, protestul nu este autorizat, potrivit replicaonline.ro Printre cererile oamenilor se numara demisia premierului Citu si a presedintelui Iohannis, dar si renuntarea la obligativitatea purtarii mastii in spatiile publice.