UPDATE VIDEO O noua zi de proteste in Bucuresti. Circa 700 de persoane s-au strans in Piata Victoriei

Circa 700 de persoane s-au strans in Piata Victoriei, unde protesteaza fata de noile masuri introduse. Nu sunt agresivi si nu au existat acte de violenta pana acum. Inainte de a ajunge in Piata Victoriei, au protestat si in fata Ministerului Sanatatii si Ministerului Afacerilor Interne.Protestatarii sufla in vuvuzele si scandeaza "Demisia", "Fara restrictii", "Libertate, te iubim/ Ori invingem, ori murim", "Jos dictatura", "Jos cu starea de alerta", "Iesiti din casa, daca va pasa". Cei mai multi nu poarta masca.Sunt cateva zeci de persoane, mult mai putine decat luni, 29 martie. Cu toate acestea, pe retelele de socializare au anuntat foarte multi oameni ca o sa participe la manifestatii.Protestele continua si in alte judete, cum ar fi Constanta , Braila, Brasov, Vaslui sau Botosani.Peste 200 de persoane au fost amendate in urma protestelor de ieri, din Capitala, iar 12 jandarmi au fost raniti. Politia Capitalei face cercetari pentru ultraj, distrugeri (vitrine, tonomate de alimente, mobilier stradal, statii de autobuz si geamuri ale mijloacelor de transport).Cu toate acestea, prefectul Bucurestiului a declarat ca nu va renunta la masurile impuse. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu "In calitate de ministru al sanatatii sunt consternat si oarecum furios. Nu din cauza protestelor in sine, pentru ca acestea pot avea justificari, dar cred ca s-a ajuns cam departe, in special cu violenta si agresivitatea la adresa medicilor", a spus Voiculescu.