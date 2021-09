Theodor Paleologu, despre metehnele poporului român scoase la suprafață de pandemie. De la fatalism la cinismul demagogilor

Fostul ministru al Culturii și candidat la alegerile prezidențiale, Theodor Paleologu, a enumerat o scurtă listă a metehnelor mentalității poporului român scoase la suprafață de către pandemia COVID. În opinia acestuia, acest lucru explică de ce valul patru „valul patru ne prinde cu chiloții în vine”.

„Azi am ținut pentru o companie un curs despre mentalitatea românească. Am explicat, printre altele, de ce valul patru ne prinde cu chiloții în vine. Așa cum am spus prin martie 2020, orice epidemie funcționează ca un turnesol și scoate în evidență particularitățile unei societăți.

Iată cîteva dintre ele:

1) neîncrederea radicală în autorități (dacă zic ele ceva, sigur este o minciună);

2) nerespectarea regulilor (regulile sînt făcute pentru alții și, în orice caz, pentru a fi conturnate, pentru că românul e deștept și descurcăreț);

3) autoritățile la rîndul lor nu respectă regulile pe care le edictează (a se vedea participarea președintelui, primului ministru, ministrului de interne etc la congresul PNL de zilele trecute);

4) neîncrederea radicală în știință și încrederea în superstiții și bazaconii;

5) dedesubtologia (permite oricărui prost să se creadă deștept);

6) fatalismul;

7) absența sentimentului responabilității față de ceilalți;

8) incapacitatea autorităților de a convinge și de a comunica altfel decît prin ordine și ucazuri;

9) fuga de realitate;

10) expectativa românului imparțial (cei mai mulți care nu s-au vaccinat nu sînt antivacciniști, dar "mai așteaptă");

11) cinismul unor demagogi care exploatează fără scrupule filonul antivaccinist.

Să nu credeți, însă, că România este unică în această privință. Aceleași mecanisme funcționează bine mersi și în alte societăți, de pildă, în vecinătatea noastră, în Bulgaria sau Albania”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Ads