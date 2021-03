VIDEO Cine este organizatorul protestului de la Alba Iulia: un interlop condamnat pentru proxenetism, iesit din inchisoare in 2020

Istoria infractionala a interlopului

Prostituate pentru VIP-uri

"La protest, baietii. Haideti la protest. (...). Va astept la protest" a fost indemnul transmis pe Facebook , intr-o transmisie live, de Raul Rus, eliberat conditionat din inchisoare in urma cu un an. Acesta le solicita sa iasa in strada celor care nu mai vor sa stea "ca ghioceii".Ulterior mesajului acestuia, s-au adunat pentru a protesta, in apropierea pasajului Cetate, in jur de 15-20 de persoane. Un echipaj de Politie a sosit in zona, insa fara a interveni. Pana la finalul protestului, care s-a desfasurat, potrivit reprezentantilor Jandarmeriei pana la ora 2.00 numarul acestora a crescut pana la aproximativ 70. Ei au plecat intr-un mars prin oras, unii pe jos, iar altii cu masinile, claxonand.Potrivit comentariilor facute pe retelele de socializare, au fost atat persoane care s-au aratat de acord cu demersul lor, dar si multi care au fost nemultumiti de zgomotul facut de claxoane. In clipurile video postate pe retelele de socializare, protestatarii au afirmat ca vor iesi in strada si marti seara. Politia si jandarmeria au anuntat ca nu au aplicat nicio amenda pentru protestul de la Alba Iulia.Raul Rus a fost implicat in asa-numitul "sex gate", dosarul "postituate pentru VIP-uri", un scandal izbucnit la Alba Iulia in 2003, cand o minora a sustinut ca ar fi fost obligata de acesta sa intretina raporturi intime cu politicieni, oameni de afaceri, magistrati si politisti din localitate. Raul Rus si-a facut aparitia in luma interlopa din Alba Iulia la mijlocul anilor '90 si a controlat "evenimentele" pana in 2004, cand a fugit din tara, constient ca urma sa fie arestat. A fost retinut in Spania si returnat in Romania, fiind acuzat de talharie si lipsire de libertate dupa ce, impreuna cu alti "tovarasi", a dus o tanara minora pe malul raului Mures, unde aceasta a fost agresata si lasata dezbracata.Raul Rus nu a mai iesit din inchisoare pentru ca, intre timp, a fost condamnat la aproape 8 ani dupa gratii pentru tentativa de omor. A fost eliberat conditionat in 2008, cu un rest de pedeapsa de 1.027 de zile. Revenit acasa, Pricu si-a reluat activitatile infractionale. A ajutat ilegal un fost coleg de celula de la Aiud sa fie eliberat mai repede, fiind trimis in judecata, in 2011, de procurori DNA pentru complicitate la dare de mita. In 2014 a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare.Tot in perioada 2008 - 2010 a aderat la o noua grupare in care se ocupa de proxenetism si trafic de persoane. In 2010, Pricu, insa, a apucat sa fuga din nou, inainte de descinderile care s-au finalizat cu arestarea a peste 10 persoane. De data aceasta, desi era urmarit la nivel european si international, nu a fost gasit de autoritati timp de 7 ani. S-a intors singur in tara dupa ce a fost condamnat definitiv la 5 ani si 6 luni inchisoare. El a postat pe o retea de socializare ca este "satul" sa tot fuga si sa nu fie prins si, in consecinta, a anuntat ca se intoarce in tara."Sunt satul sa tot fug si voi sa nu ma gasiti... Asa ca m-am hotarat sa vin acasa (...). Sa stie lumea ca vin acasa, nu sa vad la stiri ca am fost prins (...). Dreptatea nu mi-o da nimeni, mi-o fac eu!", a scris Raul Rus pe pagina sa de Facebook, unde, de-a lungul timpului, a postat fotografii cu el prin diverse tari. In primavara anului trecut, Pricu a fost eliberat conditionat din inchisoare.