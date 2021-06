Bugetul pentru etapa a II-a din Rabla pentru electrocasnice s-a epuizat in 35 de minute. 30 de milioane de lei covertiti in vouchere

Tanczos Barna a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca interesul pentru cea de-a doua etapa a fost mai mare ca pentru prima etapa."Suntem in a doua etapa a programului, etapa in care au fost alocate voucherele pentru televizoare, laptopuri si tablete. Dupa 35 de minute bugetul de 30 de milioane a fost epuizat, a fost un interes deosebit, un interes urias pentru aceste vouchere. In comparatie cu prima etapa interesul este mult, mult mai mare", a afirmat ministrul Mediului.El a precizat ca din bugetul alocat pentru prima etapa a ramas nevalorificat aproximativ 45%, iar sumele disponibile vor fi folosite intr-o urmatoare etapa."A fost o decizie buna din punctul nostru de vedere de a grupa pe categorii de electrocasnice acest program, putem asigura in felul acesta finantare si pentru electrocasnicele care sunt consumatoare de energie si sunt practic marile consumatoare de energie dintr-o gospodarie, frigiderele, masinile de spalat, masinile de spalat vase au fost in prima etapa. Din bugetul acela de 30 de milioane nu sunt inca valorificate in jur de 45%, drept urmare mai mult ca sigur dupa data inchiderii primei etape vor ramane sume disponibile care vor fi relocate si vor fi utilizate intr-o urmatoare etapa", a explicat Tanczos Barna El a mai declarat ca programul Rabla pentru electrocasnice este unul important care duce la reducerea consumului de energie electrica in gospodarii si la inlocuirea echipamentelor vechi."Urmeaza etapa a treia peste doua saptamani, etapa in care vor fi alocate voucherele pentru aparate de aer conditionat, pentru aspiratoare si pentru masinile de uscat rufe. Va fi ultima etapa dupa care vom trage linie si sumele care nu se consuma vor fi utilizate pentru o noua editie in cursul acestui program. Ma bucur ca nu s-a transformat acest program intr-un program de cumparat televizoare, e un program foarte important din punctul de vedere al reducerii consumului de energie electrica in gospodarii si trebuie sa mentinem aceasta tendinta si trebuie sa contribuim prin acest program la reducerea emisiilor de carbon per ansamblu si la recuperarea echipamentelor vechi din piata si aducerea lor in unitatile de reciclare", a mentionat Tanczos Barna.