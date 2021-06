Cate masini si motociclete au fost achizitionate pana in prezent prin programul Rabla Clasic. Lista dosarelor acceptate

Cate dosare au fost acceptate

Cati s-au inscris in programul Rabla Plus 2021

In ceea ce priveste persoanele juridice, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) informeaza ca a fost publicata in aceasta saptamana pe site-ul institutiei o noua lista continand 107 dosare acceptate pentru 161 autovehicule.De asemenea, au fost publicata o contestatie pentru un autovehicul, iar pana la ora actuala au fost acceptate 562 de dosare pentru 860 de autovehicule si 13 contestatii pentru 18 autovehicule.Totodata, la producatori/dealeri auto s-au inscris 394 de persoane juridice , fiind achizitionate 97 de autovehicule.Pe de alta parte, in cadrul Programului Rabla Plus 2021 s-au inscris la producatori/dealeri auto 4.553 persoane fizice, pana acum fiind achizitionate 701 autovehicule noi (419 pur electrice, 282 electrice hibride) si o motocicleta electrica.De asemenea, pentru persoanele juridice au fost publicate 107 dosare acceptate pentru 162 autovehicule electrice, dintre care 62 electrice hibride si 100 pur electrice. In plus, au fost publicate doua contestatii pentru doua autovehicule pur electrice.In total, pentru Rabla Plus au fost acceptate 475 de dosare pentru 783 de autovehicule, dintre care 296 electrice hibride, 486 pur electrice, o motocicleta electrica si 8 contestatii pentru 14 autovehicule (3 electrice hibride si 11 autovehicule pur electrice).La producatori/dealeri auto s-au inscris 403 de persoane juridice, iar pana in prezent au fost achizitionate 179 de masini noi, dintre care 103 pur electrice si 76 electrice hibride.Listele dosarelor acceptate in cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la sectiunile aferente Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus.