Câte persoane s-au înscris în programul Rabla Clasic. Peste 24.000 de autovehicule, achiziționate

Câți producători auto s-au înscris

21 de contestații au fost depuse

Până în prezent, prin ediţia din acest an a programului "Rabla Clasic" , persoanele fizice au achiziţionat 24.891 de autovehicule şi 166 de motociclete.În ceea ce priveşte persoanele juridice, până la ora actuală, au fost acceptate 1.122 de dosare pentru 1.853 de autovehicule, precum şi 28 de contestaţii pentru 58 de autovehicule. De asemenea, s-au înscris la producători/dealeri auto 977 de persoane juridice şi au fost cumpărate 482 de autovehicule.Potrivit sursei citate, în cadrul programului Rabla Plus 2021, s-au înscris la producători/dealeri auto 5.901 persoane fizice, până în prezent fiind achiziţionate 1.131 de autovehicule noi, dintre care 678 pur electrice şi 453 electrice hibride. Totodată, au fost cumpărate două motociclete electrice.În cazul persoanelor juridice au fost publicate, în această săptămână, 208 dosare acceptate pentru 360 autovehicule electrice, dintre care 252 electrice 100% şi 107 electrice hibride, respectiv o motocicletă electrică. În acelaşi timp, au fost publicate patru contestaţii pentru cinci autovehicule (două full electrice şi trei electric hibrid).În total, pentru Rabla Plus 2021 au fost acceptate 1.087 de dosare pentru 1.819 de autovehicule, dintre care 1.205 electrice, 611 electrice hibride şi trei motociclete electrice.AFM notează că, tot pe segmentul persoanelor juridice, s-au depus 21 de contestaţii pentru 47 de autovehicule, dintre care 28 autovehicule pur electrice şi 19 electrice hibride.Numărul firmelor care s-au înscris, până în prezent, la producători/dealeri auto este de 827, în timp ce au fost achiziţionate 455 de autovehicule noi (270 electrice şi 185 electrice hibride).Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la secţiunile aferente Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus.Persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa producătorilor/dealerilor auto validaţi în cele două programe guvernamentale, listele acestora fiind disponibile pe site-ul instituţiei.