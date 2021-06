Vineri incepe a treia etapa a programului Rabla pentru electrocasnice. Ce va puteti cumpara

Doritorii pot obtine, in aceasta etapa, vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare."Rabla pentru Electrocasnice - etapa a III-aIncepand de maine, 18 iunie, ora 10:00, se pot genera vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare.- 400 de lei pentru aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer conditionatportabile, cu eficienta energetica la racire cel putin A++;- 400 lei pentru uscatoare de rufe cu eficienta energetica cel putin A++;- 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an", a transmis Ministerul Mediului.Bugetul alocat acestei etape este 15.000 mii lei.Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca bugetul alocat pentru etapa a doua a programului Rabla pentru electrocasnice, in valoare de 30 de milioane de lei, a fost epuizat in 35 de minute.