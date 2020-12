ELCEN a rezolvat avaria de la CET Sud. Apa calda si caldura vor reveni la temperaturi optime de marti seara

"In urma avariei care s-a produs in noaptea de vineri spre sambata la CET Bucuresti Sud, ELCEN a livrat agent termic sub parametri. Pierderile de apa din reteaua de termoficare au ajuns atat de mari incat pun presiune constanta pe instalatiile ELCEN. Cantitatea de apa de adaos necesara pentru a compensa apa care se scurge in pamant este imensa. Mai mult decat atat, apa fierbinte care pleaca de la ELCEN in reteaua de termoficare se amesteca pe circuitul de retur cu apa de adaos care este rece, ceea ce determina oscadere a temperaturilor", explica ELCEN intr-un comunicat publicat pe Facebook Compania sustine ca avariile au fost rezolvate, iar din seara de marti, 8 noiembrie, temperatura de livrare va fi optima."Inca din noaptea de vineri spre sambata, manevrele executate la CET Bucuresti Sud au permis revenirea la 75% din parametrii de functionare, iar restul problemelor au fost remediate progresiv in cursul zilelor de sambata, duminica si luni. In acest moment, avaria este solutionata, iar CET Bucuresti Sud revine in aceasta seara la parametrii de temperatura optimi, astfel incat, cetatenii care au fost afectati de aceasta avarie vor avea apa calda si caldura", precizeaza ELCEN.Lucrarile de modernizare de la CET Grozavesti vor fi finalizate in cursul zilei de joi. Capacitatea de livrare va fi marita, astfel incat parametrii de temperatura vor fi imbunatatiti si vor ajunge la valori ce vor permite furnizarea in conditii optime a agentului termic, conchide ELCEN.Sute de strazi si bulevarde din toate sectoarele Capitalei nu au apa calda si caldura marti, 8 decembrie. Zeci de mii de bucuresteni stau in frig in apartamente, dupa ce o avarie a aparut la centrala CET Sud a ELCEN. Termoenergetica raporteaza avarii si livrarea agentului termic sub parametri.