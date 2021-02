Arhiepiscopia Argesului sustine botezul prin afundare. Exceptie fac bebelusii bolnavi, agitati si cei nascuti prematur

Ritualul botezului, adaptat situatiilor speciale

Potrivit unui comunicat transmis duminica, precizarile vin in urma unor "interpretari gresite aparute in spatiul public" referitor la indrumarile transmise personalului clerical din unitatile de cult."Arhiepiscopia Argesului si Muscelului nu a transmis niciun ordin prin care sa fie interzisa afundarea de trei ori a copilului in apa sfintita din cristelnita in numele Sfintei Treimi: Tatal, Fiul si Duhul Sfant. Dimpotriva, in cuprinsul adresei (...) se mentioneaza ca, in conformitate cu prevederile canonice (...), botezul ortodox se savarseste prin intreita afundare (adica de trei ori), fie ca este vorba de adult sau prunc.Indrumarile transmise slujitorilor Sfintelor Altare au caracter de recomandare si au ca scop strict sporirea responsabilitatii preotilor in scopul evitarii unor situatii tragice nedorite de nimeni, cunoscand ca este mai folositor sa prevenim, decat sa tratam", se arata in comunicat.Conform aceleiasi surse, s-a recomandat ca ritualul botezului sa fie adaptat situatiilor speciale, inclusiv atunci cand bebelusul este bolnav sau nascut prematur."Nu a fost si nu este vorba de schimbarea ritualului/randuielii savarsirii Tainei Sfantului Botez, ci numai de o adecvare cu multa intelepciune si rabdare la anumite situatii pe care le intalnim in viata comunitatii de credinciosi.Botezul se va face prin intreita afundare, cu exceptia situatiilor de necesitate : cand bebelusul este bolnav sau foarte agitat; cand este nascut prematur sau cand familia in mod expres refuza afundarea; cand exista alte vulnerabilitati fizice.Numai pentru aceste situatii, si nu ca o regula generala pentru toate slujbele de Botez, s-a prevazut ca pruncul sa fie introdus de catre preot de trei ori in apa sfintita din cristelnita, pana in zona cailor respiratorii si apoi sa se toarne cu ajutorul mainii apa sfintita peste crestetul capului in numele Sfintei Treimi: Tatal, Fiul si Duhul Sfant", precizeaza Arhiepiscopia Argesului si Muscelului.