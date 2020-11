FOTO Arhiepiscopia Dunarii de Jos din Galati va infiinta zece cabinete medicale in cadrul unor manastiri

Potrivit sursei citate, in cadrul Manastirii "Sf. Vasile cel Mare" din Galati a avut loc prima actiune de pregatire si utilare a spatiilor destinate activitatii medicale manastiresti, integrate in cadrul Clinicii "Sfintii Doctori fara de arginti Cosma si Damian".Dupa ce mobilierul si celelalte componente medicale au fost transportate la sediul manastirii, acestea au fost amplasate in spatiul special amenajat si pregatite potrivit destinatiei lor.Valoarea darurilor oferite doar in cadrul acestui proiect eparhial este de 60.000 lei."Avand in vedere lunga traditie a bolnitelor manastiresti si tinand cont de faptul ca unii monahii au studii medicale de specialitate, Inaltpreasfintitul Parinte Casian a binecuvantat ca aceasta lucrarea de oferire a asistentei medicale in cadrul obstilor monahale eparhiale sa se desfasoare in spatii amenajate si dotate corespunzator. In acest sens, prin contributia si sprijinul domnului Alexandru Chiriac, profesor in cadrul Facultatii de Medicina si Farmacie din Galati si managerul unui important lant farmaceutic din tara este posibila in aceasta perioada de pandemie prin care trecem dotarea celor zece cabinete medicale cu mobilier, instrumentar si aparatura medicala, precum si cu medicamente ", se arata in informarea Biroului de presa al Eparhiei Dunarii de Jos.