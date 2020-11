Arhiepiscopia Sucevei trimite credinciosii sa voteze politicieni care combat avortul, eutanasia sau clonarea. Cele 10 calitati ale candidatului aprobat de preoti

"Sfantul Sinod reitereaza faptul ca Biserica Ortodoxa Romana nu recomanda sustinerea vreunui partid politic sau vreunei ideologii politice, ci indeamna pe toti cetatenii sa faca alegeri dupa criterii care vizeaza realizarea binelui tarii si promovarea valorilor crestine in societate", se arata in recomandarile pastorale pentru un vot responsabil si corect, publicate pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor Biseria prezinta "10 criterii orientative" pentru aprecierea candidatilor la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020:1. manifestarea credintei in Dumnezeu si a responsabilitatii fata de comunitate;2. apararea libertatii religioase si sustinerea activitatilor spirituale si sociale ale Bisericii;3. respectul pentru persoana umana si promovarea culturii vietii: promovarea familiei traditionale, firesti, formata din barbat si femeie, menita sa conceapa alte vieti; implementarea de politici impotriva avortului, eutanasiei, cercetarilor pe embrioni umani, clonarii;4. promovarea unei educatii nationale integrale, care imbina cunoasterea intelectuala cu formarea morala si spirituala;5. apararea si promovarea sanatatii fizice, psihice si morale/spirituale a poporului roman;6. diminuarea saraciei, dezvoltarea economica si crestere demografica a Romaniei;7. apararea si promovarea patrimoniului cultural si spiritual national;8. apararea resurselor naturale, ocrotirea mediului si dezvoltarea agriculturii, ca baze ale responsabilitatii pentru generatiile prezente si viitoare;9. sprijinirea comunitatilor de romani din jurul granitelor si a diasporei romane, precum si promovarea de proiecte de incurajare a romanilor sa revina in Romania;10. apararea si promovarea cu demnitate a intereselor poporului roman, pe plan extern si intern.