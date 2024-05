Ce le spunem copiilor despre credinta - De la cititori

Pe masura ce cresc si incep sa inteleaga ce se intampla in jurul lor, in mica lume in care traiesc deocamdata, copiii vor sa afle, pun intrebari, sunt curiosi si "de ce"-urile lor curg zilnic, nemilos, cu sutele.

Este foarte dificil sa-i vorbesti unui copil despre lucruri abstracte la o varsta frageda, dar exemplul personal, ceea ce vede si aude in casa, contribuie foarte mult la primele notiuni despre credinta.

Copilul trebuie sa stie ca are un inger pazitor care i-a fost daruit de Dumnezeu inca de la venirea lui pe lume care-l apara si il ajuta sa fie sanatos si, pentru inceput, se recomanda aceasta rugaciune:

"Inger ingerasul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu,

Totdeauna fii cu mine si ma invata sa fac bine.

Eu sunt mic, tu fa-ma mare,

Eu sunt slab, tu fa-ma tare,

Totdeauna ma insoteste si de rele ma pazeste.

Amin."

Seara, asaza-te in genunchi si spune rugaciunea impreuna cu copilul si, daca nu vrea s-o spuna, desi o stie, nu-l obliga, ca sa nu interpreteze ca aceasta ar fi pentru el o pedeapsa. Cu timpul, o s-o spuna singur, chiar fara sa fie rugat.

Invata-l pe copil sa vorbeasca frumos, sa fie ascultator, sa fie cuminte si sa faca fapte bune. De fapt, aceasta si este esenta credintei, a face fapte bune, pentru ca nu-i credincios cel care merge toata ziua la biserica, ci cel care intelege suferinta si durerea aproapelui si-i poate darui, spre alinare ori bucurie, cate ceva din putinul pe care-l are.

Si pentru ca multe obiceiuri se deprind din copilarie, de acasa, in multe familii se obisnuieste sa se spuna o rugaciune de multumire, mai ales, de sarbatori, la masa, cand sunt prezenti toti ai casei. De regula, acest lucru il face seniorul familiei sau copilul, cel mai mic membru. Incurajeaza copilul sa spuna rugaciuni, nu rade si nu-l certa daca greseste, corecteaza-l cu dragoste si rabdare.

Invata-l pe copil sa daruiasca. Daca este singurul copil din familie, ai grija sa nu cresti un egoist, care va crede ca lui i se cuvine totul. Uneori, copilul poate fi un mic tiran care, efectiv, sa-i terorizeze pe cei din jur. Invata-l sa nu rada de defectele fizice ale celor din jurul lui, sa-si iubeasca si sa-si respecte colegii indiferent de culoarea pielii dar, mai ales, sa nu judece pe nimeni, niciodata.

Ca parinte, incearca sa-ti educi copilul in spiritul poruncilor din Biblie care, cu timpul, pot deveni pentru el principii de viata si nu uita ca bunele obiceiuri se invata de acasa, din familie, si vor fi pastrate toata viata, iar credinta, picurata simplu, cu dragoste si rabdare, in sufletul copilului, poate forma, intr-adevar, caractere.

