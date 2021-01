FOTO VIDEO Alai de care cu boi, preoti fara masca si mii de persoane, la slujba de Boboteaza de la Constanta. IPS Teodosie, intr-o caleasca trasa de cai

"Aici v-ati mai inghestuit, acolo o sa stati mai la distanta, ca sa nu suparam autoritatile", le-a transmis IPS Teodosie participantilor.O mare parte dintre soborul de preoti nu poarta masca de protectie in timpul ceremoniei."Pentru ca armata este in izolare , rog corala sa interpreteze imnul de stat al Romaniei", a mai spus IPS Teodosie.La ora 12.00 a inceput slujba oficiata in Portul Tomis.Procesiunea a fost deschisa de care trase de boi si magari, pe care se afla butoaie cu apa, iar dupa incheierea slujbei aceste care vor merge pe principalele bulevarde din Constanta pentru a imparti credinciosilor apa sfintita.La iesirea din Catedrala Arhiepiscopala, IPS Teodosie le-a spus credinciosilor ca, daca in fata lacasului de cult nu au pastrat distanta, sa o respecte in Portul Tomis, "ca sa nu suparam autoritatile".IPS Teodosie s-a urcat ulterior intr-o caleasca trasa de doi cai pentru a ajunge in Portul Tomis.Jandarmeria Constanta a anuntat ca la slujba de Boboteaza din Portul Tomis pot participa cel mult 3.000 de persoane cu respectarea masurilor de distantare, iar in cazul in care vor fi mai multi oameni care vor dori sa fie prezenti, accesul in zona respectiva va fi restrictionat. Arhiepiscopul Tomisului estima o prezenta de 10.000 de persoane la ceremonia religioasa.