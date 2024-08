Cum a ajuns BOR sa fie renegata la Ierusalim?

O delegatie a Bisericii Ortodoxe Romane, cu mandat de la Sfantul Sinod, va merge la Ierusalim pentru a incerca sa rezolve problema privind asezamanatul romanesc de la Ierihon, care nu are incuviintare canonica.

Preasfintitul Campineanul a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Preafericitul Daniel i-a trimis patriarhului de la Ierusalim o scrisoare privind asezamantul de la Ierihon, insa ca aceasta nu a sosit la destinatie.

PS Campineanu a adaugat ca a avut loc o intalnire cu parintele Patriarh Teofil al III-lea si alti patru membri ai Sfantului Sinod, in cadrul careia s-au purtat discutii preliminare pe marginea subiectului, astfel incat problema sa fie rezolvata "in mod fratesc".

"Patriarhul ne-a adus aceleasi reprosuri si acuze, am incercat sa raspund cu toate argumentele pe care parintele Patriarh le-a adus in scrisoare.

S-a convenit ca in cursul lunii mai, eu am apreciat ca de la jumatatea lunii mai, sa avem o sedinta a Sfantului Sinod. (...) Urmeaza sa se desemneze o delegatie de trei ierarhi cu mandat din partea Sfantului Sinod, astfel incat sa ajungem la o intelegere frateasca in legatura cu asezamantul romanesc de la Ierihon", a declarat PS Campineanu.

Acesta a amintit ca lucrarile la asezamantul romanesc de la Ierihon au inceput in 1998 cu acordul verbal al Patriarhului Teodor din acea vreme, care "era deschis la pelerinii ortodocsi si legat de Preafericitul Patriart Teoctist".

Biserica Ortodoxa Romana, in disputa cu Patriarhia de la Ierusalim

Dupa ce lucrarile au avansat, in 1999, Patriarhul Ierusalimul a trimis o scrisoare Patriarhiei Romane, prin care a declarat ca nu este de acord cu constructia. PS Campineanu a adaugat ca asezamantul de la Ierihon are rol de casa pentru pelerini, insa ca era nevoie si de o biserica, motiv pentru care Patriarhia Ierusalimului nu a fost de acord cu constructia.

"Asezamantul este o casa de oaspeti pentru pelerinii romani care au preferat intotdeauna sa locuiasca in casa bisericii decat la hoteluri. O specificitate este ca dupa ce se inchina, pelerinii doresc sa aiba parte de liturghie, tocmai de aceea centrul de pelerinaj le da un preot insotitor. (...)

Asezamantul trebuie sa aiba o biserica, nu putem concepe o casa de pelerini fara o biserica, ceea ce ne-a determinat sa construim avand constiinta ca facem un lucru bun pentru credinciosii nostri", a declarat Preasfintitul Campineanu.

Patriarhia Ierusalimului a anuntat oficial ca a intrerupt comuniunea cu sefii Bisericii Ortodoxe de la Bucuresti, din pricina asezamanatului romanesc construit in Ierihon, care ar fi fost ridicat fara incuviintarea ei canonica.

Patriarhia Ierusalimului a intrerupt comuniunea, asa incat PF Daniel nu va mai fi pomenit in bisericile ce se afla in jurisdictia canonica a Ierusalimului. Decizia a fost luata pentru a evita situatia in care si alte biserici locale sa-si construiasca lacase de cult in jurisdictia Ierusalimului fara aprobare.

