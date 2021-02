Cum a protejat conducerea scolii teologice din Husi abuzurile sexuale ale ierarhilor: "Niciun slujitor al Domnului nu a intervenit"

Mesajul directorului catre copilul abuzat: "Roaga-te!"

Directorul Andrei Zagan a declarat, in fata anchetatorilor, ca episcopul Cornel Onila i-a cerut sa discute cu elevul abuzat sexual, pe nume Emil, sa ii transmita ca monahul Jitaru este retinut, in urma santajului cu imagini video compromitatoare si sa il atentioneze ce discuta cu presa sau colegii, potrivit sursei citate.Apoi, parintele director a intrebat profesorii si elevii daca au informatii despre savarsirea in cadrul seminarului a unor fapte de abuz sexual. Cum nimeni nu a spus nimic, ancheta interna a scolii s-a oprit.Directorul Andrei Zagan mai fusese informat direct asupra unui alt caz de abuz inca din 2010. La acea vreme abuzatorul era Jitaru, iar elevul abuzat se numea Bogdan.In anul 2010, elevul Bogdan a mers la directorul Andrei Zagan si i-a povestit cum calugarul Sebastian Jitaru l-a violat in chilia lui de la episcopie. Directorul l-a ascultat, dupa care i-a spus sa-si vada de scoala. Elevul Bogdan a insistat ca e tulburat si nu poate dormi din cauza celor intamplate. Directorul i-a transmis sa se roage.Jurnalistii de la "Sa fie lumina" au obtinut filmari cu fostul episcop de Husi, Cornel Onila, in timp ce abuza sexual baieti de seminar. In primele imagini, deja publicate luni, 1 februarie, se poate observa cum Onila imbratiseaza si saruta baieti , intr-unul dintre cazuri, in urma cu 14 ani, ca ritual de "noapte buna", iar in celalalt, petrecut in 2017, chiar in baia resedintei episcopale de la Husi.