Duminica Floriilor, la catolici - Procesiune in Bucuresti

Romano-catolicii din intreaga lume celebreaza Duminica Floriilor pe 24 martie, sarbatoare ce marcheaza inceputul Saptamanii Patimilor. O ceremonie a Floriilor va avea loc si in Capitala, incepand cu ora 14.00.

Potrivit obiceiului romano-catolic, credinciosii merg la biserica cu ramurele de salcie sau maslin pentru a le sfinti. Apoi le agata deasupra usilor sau ferestrelor pentru a-i feri de necazuri. Duminica Floriilor sarbatoreste intrarea lui Iisus in Ierusalim, moment in care Mantuitorul a fost intampinat de credinciosi care tineau in mana crengute.

Saptamana Patimilor coincide cu ultima saptamana a Postului Pastelui, timp in care enoriasii romano-catolici incep sa se pregateasca de sarbatoarea Invierii Mantuitorului. In fiecare an, credinciosii din toata lumea obisnuiesc sa participle la diverse procesiuni, in cadrul carora marsaluiesc, purtand in maini ramurele de maslin, salcie sau palmier. La finalul ceremoniei, participantii intra in biserica si isi sfintesc crengutele.

Credinciosii vor marsalui pe strazile Capitalei

Numeroase astfel de evenimente au loc in intreaga lume, cel mai cunoscut fiind cel de la Vatican. Totodata, si enoriasii romano-catolici din tara noastra sarbatoresc Floriile in aceasta duminica, eveniment ce va prilejui o procesiune in Bucuresti, la care vor participa mii de credinciosi, printre care si toti preotii din parohiile bucurestene, dar si numerosi calugari.

Ceremonia religioasa este organizata, ca in fiecare an, de Arhiepiscopia Romano-Catolica din Bucuresti, se arata pe pagina de internet a institutiei. Astfel, procesiunea de Florii va fi condusa de Arhiepiscopul Mitropolit Ioan Robu, impreuna cu episcopul Cornel Damian, dar si cu Baudouin Biajila Muankembe, consilier la Nuntiatura Apostolica din Romania.

Marsul va incepe la ora 14.00, la Biserica Franceza "Sacre Coeur" de pe strada Capitan Demetriade, situata langa Statuia Aviatorilor, cu ceremonia binecuvantarii ramurilor. Participantii vor porni apoi pe traseul Bulevardul Aviatorilor, Piata Victoriei, Calea Victoriei, strada General Berthelot, pana la Catedrala romano-catolica Sf. Iosif.

Cu ramuri in mana, credinciosii si preotii ii vor canta Mantuitorului. Tinerii participanti la procesiune vor marsalui in fruntea multimii, purtand cu ei "Crucea Zilei Mondiale a Tineretului", pentru ca duminica este marcata si aceasta sarbatoare a tinerilor catolici. Procesiune se va incheia in jurul orei 15.00, la Catedrala Sf. Iosif, unde va fi celebrata Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie, prezidata tot de Arhiepiscopul Ioan Robu.

Credinciosii sarbatoresc si Ziua Mondiala a Tineretului

Totodata, in Duminica Floriilor, in Biserica Catolica se sarbatoreste si Ziua Mondiala a Tineretului, ajunsa in acest an la cea de a 28-a editie. Cu aceasta ocazie, Papa Benedict al XVI-lea le-a transmis tinerilor din lumea intreaga un mesaj, inca de anul trecut. Acesta este bazat pe indemnul "Mergeti si faceti ucenici din toate natiunile". Ziua Mondiala a Tineretului a fost instituita de Papa Ioan Paul al II-lea, in anul 1985.

Duminica Floriilor reprezinta "o poarta de intrare in Saptamana Sfanta si uneste triumful lui Cristos aclamat ca Mesia de locuitorii din Ierusalim, eveniment in amintirea caruia are loc procesiunea pe strazile orasului, dar si vestirea Patimirii Mantuitorului la Sfanta Liturghie. Pentru credinciosii catolici, participarea la procesiunea si la Sfanta Liturghie din aceasta duminica este un prilej de marturisire a credintei si de unitate cu totii crestinii catolici din Romania si din lumea intreaga", se arata pe site-ul oficial al Arhiepiscopiei Romano-Catolica din Bucuresti.

D.T.

