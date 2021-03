Episcopul Husilor, despre postul mediatic inaintea Pastelui: "Acum gandim 'whatsappeste'. Sa ne dam seama cat de 'drogati' suntem folosind tehnologia"

Impactul tehnologiei asupra vietii

Conform site-ului Episcopiei Husilor, ierarhul a insistat asupra postului mediatic, "o forma de infranare pe care o putem exersa in aceasta perioada, esentiala pentru schimbarea propriei vieti"."La postul trupului si al sufletului se adauga si un altfel de post, despre care se vorbeste foarte putin: postul mediatic. Sa ne infranam de la folosirea mediilor digitale. Postul, in trairea ortodoxa, nu inseamna numai renuntare. Aceasta este o privire unilaterala. Putem sa renuntam cateva zile la un lucru de care suntem foarte atasati sau fata de care ne-am creat o dependenta si avem o pozitionare patimasa. Rostul postului nu este in mod exclusiv renuntarea , ci schimbarea unor deprinderi care ne transforma in sclavi. Postul de la mediile digitale ne va ajuta sa ne dam seama cat de dependenti suntem, cat de 'drogati' suntem folosind tehnologia. Tehnologia este o binecuvantare, insa conteaza foarte mult cum o folosim.Sa ne propunem ca macar in prima saptamana a Postului Mare sa nu folosim deloc mediile digitale, sa inchidem retelele de socializare, sa le blocam si sa folosim pentru comunicare doar telefonul. Asa vom descoperi intensitatea cu care suntem atasati de acestea", a spus episcopul Ignatie al Husilor. Ierarhul a atras atentia cu privire la faptul ca tehnologia, devenita "o extensie a sinelui nostru", ne indeparteaza de lucrurile cu adevarat importante."Cautam ceva, in functie de ceea ce ne intereseaza si se creeaza o dependenta. De pilda, suntem mari consumatori de stiri - si aceasta este partea cea mai putin toxica - sau suntem oameni care dezvolta o obsesie fata de propria noastra persoana, si dam drumul 'cu nemiluita' la fotografii pe retelele de socializare, cautand sa ne proiectam o imagine cat mai perfecta.Sau se poate crea o alta dependenta - cu adevarat toxica - si, din pacate, intens folosita, pornografia. Tehnologia devine o extensie a sinelui nostru. Ne regasim in ceea ce cautam si devenim oameni intepeniti. Tehnologia ne modifica gandirea. Daca, de pilda, inainte luam o carte in mana si stateam cateva ceasuri cu ea, acum gandim 'whatsappeste'. Nu ne mai putem concentra si sa ne lasam absorbiti de ceea ce facem", a opinat Ignatie.Episcopul a subliniat ca, esential pentru ca Domnul sa primeasca nevointa oamenilor, este sa ne iertam unii pe altii si le-a cerut credinciosilor sa ia aminte la toate cele trei feluri de post: postul sufletului - de pacate, de ganduri murdare, de vicii, postul trupului - cel alimentar si postul mediatic.