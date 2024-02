Exista viata dupa moarte si Raiul?

Ce se intampla dupa ce murim? Viata dupa moarte este un subiect la care nu s-a dat un raspuns clar pana acum. Daca exista sau nu Raiul, este o alta intrebare la care nu se poate da un raspuns clar. Stim doar ca exista mai multe abordari.

In zilele noastre, viata dupa moarte este legata mai ales de religie, dar oare ce fac cei care nu sunt credinciosi? In lume sunt create comunitati, inclusiv online, de oameni care au pierdut pe cineva drag si cauta alinare, scrie Alter Net.

O noua abordare a mortii

Unele nu sunt organizatii religioase, cum ar fi, de exemplu grupul infiintat de Rebecca Hensler dupa moartea fiului ei de trei ani. Grupul se numeste Grief Beyond Belief.

Ei i s-au alaturat imediat multi alti parinti care trec prin aceeasi suferinta. Un alt grup la care ea a aderat este Compassionate Friends. Astfel de grupuri sunt infiintate ca raspuns la abordarea clasica prin rugaciune.

Ei spun ca nu puteau accepta ajutorul celorlalti prin rugaciune sau frazele clasice prin care toti iti spun ca cel disparut este in Rai. Acestia au creat chiar o pagina de Facebook cu aceeasi tematica, pagina care a castigat imediat foarte multi adepti.

La grup s-au alaturat numerosi atei, datorita faptului ca nu exista restrictii de natura religioasa. In plus, acum sunt membri si multi agnostici. Ateii nu cred, in general, in viata de dicolo pentru cei iubiti care i-au parasit. Ei trec neobservati in societate, fiind adesea marginalizati de credinciosi.

Mediul online, un refugiu ideal pentru cei necredinciosi

Ei se pot simti presati de ceea ce sustin persoanele inclinate spre credinta, in majoritatea lor. Raiul sau Iadul sunt doua concepte care ii fixeaza foarte bine pe credinciosi intr-o analiza linistita a vietii lor si a mortii.

In opozitie cu aceasta abordare, cei necredinciosi sunt raniti de o astfel de viziune, mai ales in cazul in care o ruda sau cineva drag decedeaza. Acestea sunt motivele pentru care oamenii cauta refugiul sufletesc in grupurile online.

In multe cazuri, moartea parintilor sau a copiilor cuiva este cauza renuntarii la credinta. Se intampla mai ales in cazul in care ei considera ca acea moarte a fost una nedreapta. Ideea ca Dumnezeu are un plan chiar si in cazul mortii cuiva nu le provoaca multora sentimente chiar placute.

Problema pe care o creeaza cei credinciosi pentru atei este faptul ca ei incearca sa aduca noi adepti in jurul principiilor in care ei cred. Impunerea unei viziuni a mortii asupra altor oameni este factorul care ii divizeaza de multe ori.

Cine ne conduce viata?

Abordarea religioasa spune ca exista o entitate care ne ghideaza vietile si tot ce se intampla are un scop. Cealalta abordare spune ca totul are o cauza naturala, iar viata este ea insasi doar un proces natural. Cauza si efectul sunt cele mai importante in acest caz.

Prima abordare spune ca, dupa moarte, ne vom intalni cu cei dragi, din nou, intr-o alta lume. A doua arata faptul ca totul este trecator, ireversibil si trebuie trait intens doar prezentul.

Cei credinciosi leaga viata de apoi de lipsa suferintei, pe cand cei cu o abordare nereligioasa afirma ca suferinta se incheie abia dupa ce ei nu mai exista, nelegand acest lucru de o viata ulterioara.