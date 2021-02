IPS Teodosie, despre slujba de Sfantul Haralambie in pandemia de coronavirus: Este o traditie, nu puteam sa o intrerupem

IPS Teodosie: Vreti sa puneti cate o sageata

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, si invitatul sau, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, PS Ilarion, au fost intampinati de preoti si credinciosi la intersectia a doua bulevarde din Constanta, mergand apoi in procesiune la biserica , unde a fost oficiata Sfanta Liturghie. Teodosie s-a deplasat catre parohia "Sfantul Haralambie" cu caleasca pe care a folosit-o si cu prilejul sarbatorii Bobotezei.Referitor la organizarea procesiunii, IPS Teodosie a spus ca "este o traditie, nu puteam sa o intrerupem". Intrebat daca nu se putea renunta la acest eveniment religios, tinand cont ca suntem intr-o perioada de pandemie, arhiepiscopul Tomisului a spus: "Nu are legatura, astea sunt intrebarile dumneavoastra curioase, vreti sa puneti cate o sageata".Desfasurarea procesiunii face parte dintr- o serie de evenimente religioase , organizate de Arhiepiscopia Tomisului timp de trei zile, cu prilejul sarbatorii Sfantului Haralambie, care este pe 10 februarie.Arhiepiscopia Tomisului a precizat, marti, ca desfasurarea procesiunii se face cu acceptul administratiei locale."Pentru ca au aparut prin presa 'voci' care acuza presupuse ilegalitati in pandemie, la procesiunea religioasa de Sf. Haralambie, se aduce la cunostinta avizul favorabil al Primariei Constanta, careia Arhiepiscopia Tomisului ii multumeste in mod public", se arata pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Tomisului.