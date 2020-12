Curtea de Apel a decis: La evenimentele religioase pot participa si persoanele care nu sunt din localitate

Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat luni, 14 decembrie, pe reclamatia Mihaelei Meuca, care a cerut anularea articolului numarul 2 din hotararea numarul 47 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta din data de 5 octombrie 2020."Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Guvernul Romaniei. Respinge actiunea fata de acest parat ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva. Respinge ca inadmisibila cererea de interventie accesorie in interesul paratei Guvernul Romaniei. Admite actiunea fata de paratul CNSU. Anuleaza art.2 din Hotararea nr.47/2020 a CNSU", se arata in minuta instantei.Decizia Curtii de Apel Bucuresti nu este definitiva si poate fi atacata in termen de doua zile de la comunicare.Articolul 2 din hotararea numarul 47 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta precizeaza: "Organizarea de sarbatori religioase este permisa numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara activitatea, fara participarea persoanelor/pelerinilor din alte localitati".